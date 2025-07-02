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 | Bengü Sarıkuş

Pompa fiyatları dalgalanıyor: 2 Temmuz 2025 benzin, motorin ve LPG ne kadar

Tarife savaşları, altın fiyatlarında dalgalanma, dövizde hareketlilik brent petrol fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor. Değişiklikler pompa fiyatlarına da yansıyor. Peki 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim gelecek mi?

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Pompa fiyatları dalgalanıyor: 2 Temmuz 2025 benzin, motorin ve LPG ne kadar
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 08:46
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 08:46

Dünyadaki siyasi gerilimlerden oldukça hızlı etkilenen Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar pompa fiyatlarına sirayet ediyor. Döviz kuru hareketlerindeki değişimler ile iç piyasadaki enflasyon değerleri ve vergi ayarlamaları, akaryakıt fiyatlarına hem indirim hem de zam olarak yansımaya devam ediyor. Peki, 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü güncel benzin, motorin, LPG ne kadar?

Pompa fiyatları dalgalanıyor: 2 Temmuz 2025 benzin, motorin ve LPG ne kadar


Peki, 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü geçerli olacak şekilde İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 48.93 TL

Motorin litre fiyatı: 50.24 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

Pompa fiyatları dalgalanıyor: 2 Temmuz 2025 benzin, motorin ve LPG ne kadar

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 48.79 TL

Motorin litre fiyatı: 50.13 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

Pompa fiyatları dalgalanıyor: 2 Temmuz 2025 benzin, motorin ve LPG ne kadar

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 49.61 TL

Motorin litre fiyatı: 51.10 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

Pompa fiyatları dalgalanıyor: 2 Temmuz 2025 benzin, motorin ve LPG ne kadar

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 49.93 TL

Motorin litre fiyatı: 51.43 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL

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