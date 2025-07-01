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 | Bengü Sarıkuş

İkinci el araç alacaklar bu tarihi bekliyor!

Galericiler, ikinci el araç satışta fiyatların şu an için uygun olduğunu, faizlerin düşürülmesiyle piyasanın rahatlayacağına dikkat çekiyor. İkinci el otomobil almak isteyen tüketiciler bu tarihi bekliyor.

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İkinci el araç alacaklar bu tarihi bekliyor!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 12:09

Konya'da son 1 yılda ikinci el araç satış rakamları sabit bir şekilde seyrediyor. Galerici esnafı, döviz kurunun yükselmesinin araç fiyatlarının yükselmesine kapı aralayacağına, Merkez Bankasının ise faiz düşürme kararı ile piyasanın rahatlayacağına dikkat çekiyor.

İkinci el araç alacaklar bu tarihi bekliyor!

FAİZ DÜŞERSE PİYASA HAREKETLENECEK

Döviz kurundaki hareketlilikle beraber piyasa hareketliliğinin sakinliğini koruduğunu anlatan Konya Oto Lastik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, "İkinci el araç piyasası geçen yıla göre sabit devam ediyor. Araç satış rakamlarında çok bir farklılık yok ama Kurban Bayramı öncesinde piyasa bir nebze hareketlendi. Tabii hem Kurban Bayramı hem de yaz sezonu olduğu için insanlar tatile, memleketlerine gitmek için otomobil almayı ön plana koydu. Yakınımızda İran-İsrail savaşı haliyle piyasalarda bir olumsuz etki oluşturdu. Lakin beklentimiz daha iyi olacağı yönünde. Tabii burada ülkemizdeki ticaretin en önemli noktası şu an araçlarda özellikle faizlerin düşmesi.

İkinci el araç alacaklar bu tarihi bekliyor!

Faizlerin düşmesini niye bekliyoruz dersek, hem araç alacak için kullanacağı kredi noktasında hem de faizli mevduattan kazanç bekleyenlerin bankadaki parası. Tabii bu direkt aslında piyasayı olumsuz etkilemiş oluyor. Tabii bizim burada özellikle devletimizden beklediğimiz son zamanlarda Merkez Bankası faizleri sabit tutuyor, faizlerin bir an önce düşürülmesi. Faizler düştüğü zaman direkt bütün sektörler birbirine bağlı olduğu için piyasanın daha hareketleneceğini bekliyoruz" dedi.

İkinci el araç alacaklar bu tarihi bekliyor!

YÜKSEK BEDEL VEREN ARACINI SATAMAZ

Araç alışverişinde normal fiyatlar üzerinden işlem yapılması durumunda satışların sürekliliğinin devam ettiğine değinen Acıbadem, "Vatandaşlarımız değil, aslında esnafımız araç bulma noktasında zorlanıyor. Yani kullanıcı, bireysel müşteri aracını getirdiği zaman hızlı bir şekilde, kolayca satabiliyor. Tabii haliyle örnek vermek gerekirse, internet ortamında da mesela aracın değerini yüksek bir bedelden yazan kişinin aracı satılmaz bekler. İlanların hepsine sonuçta tüketici bakıyor, inceliyor ve en uygun hangisi ise o araca yöneliyor. Ama siz aracı eğer acil satmak istiyorsanız internet ortamında aracın normal fiyatını yazmanız durumunda direkt araca kullanıcı kolayca ulaşabilir. Hiç kimse sıfır araçlar noktasında ya da ikinci el araçlar noktasında rakamın düşeceğini beklemesin. Çünkü döviz kuru geriye düşmediği sürece ki o da imkansız gözüküyor hiçbir şekilde fiyatların geri düşeceğini düşünmüyoruz. Her geçen gün döviz kuru da ufak ufak artıyor. Haliyle direkt araç fiyatlarına yansıdığından dolayı bence araç almanın tam zamanı" diye konuştu.

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