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 | Bengü Sarıkuş

Baykar, İtalyan havacılık şirketini satın aldı!

Baykar, İtalya merkezli Piaggio Aerospace’in satın alma sürecini İtalya’da düzenlenen imza töreniyle tamamladı. Satın alma, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı ile Başbakanlık Ofisi'nin onaylarıyla gerçekleşti. Törene, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve İtalyan yetkililer katıldı.

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Baykar, İtalyan havacılık şirketini satın aldı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 09:59

Baykar, Piaggio Aerospace'in satın alma sürecini bugün İtalya'da düzenlenen imza töreniyle resmen tamamladı. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı'nın 27 Aralık 2024’te verdiği onayla başlayan süreç, İtalya Başbakanlık Ofisi'nin "Golden Power" düzenlemesi kapsamında verdiği onayla nihayete erdi.

Baykar, İtalyan havacılık şirketini satın aldı!

İtalya'da düzenlenen törene İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Piaggio Aerospace'ten sorumlu olağanüstü komiserler Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro ve Gianpaolo Davide Rossetti katıldı.

BAYKAR ŞİRKETİ İSTİKRARA KAVUŞTURACAK

Bu satın alma Baykar'ın Leonardo ile yürüttüğü insansız hava aracı geliştirme ortaklığı başta olmak üzere Türkiye ile İtalya arasındaki daha geniş sanayi işbirliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Baykar yeni dönemde Piaggio Aerospace için kapsamlı bir endüstriyel plan hazırlayarak şirketi istikrara kavuşturmayı ve büyümek için gerekli stratejik yatırımları yapmayı hedefliyor.

Baykar, İtalyan havacılık şirketini satın aldı!

Gelişim planının temel hedefleri arasında efsanevi P.180 Avanti EVO uçaklarının yenilenen teknolojik kabiliyetleriyle küresel pazara yeniden sunulması yer alıyor. Ayrıca Baykar'ın Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 SİHA'larına yönelik küresel pazar talebini karşılaması için Piaggio tesislerinde üretim yapılması ve uçak ile motor bakımında Avrupa çapında bir mükemmeliyet merkezi kurulması hedefleniyor. Böylece Piaggio Aerospace'in tarihi mirasının korunması ve şirketin Avrupa sanayi ekosistemindeki stratejik rolünün daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Baykar, İtalyan havacılık şirketini satın aldı!

1,8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLK 10 FİRMA ARASINDA

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Baykar, İtalyan havacılık şirketini satın aldı!

2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 15 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

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ETİKETLER
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#baykar teknoloji
#Piaggio Aerospace
#Piaggio Aerospace
#Ekonomi
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