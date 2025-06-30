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 | Bengü Sarıkuş

Gram altın almak için bu rakamı bekleyin! İslam Memiş'ten yatırımcıya önemli uyarı

Temmuzda Merkez Bankası'nın faiz indirimi hakkında değerlendirmeler yapan Finans Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber’de güncel gram altın fiyatları hakkında bilgi verdi ve altın için alım seviyeleri hakkında yatırımcıyı uyardı. İşte detaylar..

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KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 15:56

Finans Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber'e konuk oldu. Piyasalarda olumlu bir hava olduğunu ifade eden Memiş, yatırımcılar için alım fırsatları hakkında kritik önerilerde bulundu.

Gram altın almak için bu rakamı bekleyin! İslam Memiş'ten yatırımcıya önemli uyarı

Küresel piyasalar için kısa bir hafta geçeceğini; ABD'de piyasaların perşembe öğleden sonra ve cuma tam gün kapalı olacağını bildiren Memiş, dışarıda küresel piyasalarda tarifeleri, ABD ekonomik verilerini takip ederken içeride enflasyon verisi takip edeceğimizi hatırlattı.

Memiş, "CHP davasında piyasalar önceden gergin fiyatlamıştı. Ancak pozitif sonuç çıkınca Borsa İstanbul 100 endeksinde yüzde 4'ten fazla değer artışı oldu. Şuan Borsa İstanbul 9800 puan seviyesinde. Radarımızda 10 bin puan seviyesi var. 9000 puan altına sarkabilir. 14 bin puan ise yukarı seviyemiz. Bu rakamlar arasında dalgalanma gösterecektir." dedi.

Gram altın almak için bu rakamı bekleyin! İslam Memiş'ten yatırımcıya önemli uyarı

İşsizlik rakamlarında pozitif seyrin hâkim olduğunu belirten Memiş, 25 aydır tek haneli bir işsizlik rakamı olduğunu ve yıl sonuna kadar yüzde 20'li rakamlarda enflasyon verisi beklendiğini vurguladı.

TEMMUZDA FAİZ İNDİRİMİ OLUR MU?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz açıklaması hakkında da öngörülerini paylaşan Memiş, "TCMB, muhtemelen 350 baz puan faiz indirimi yapar. Bir aksilik çıkmazsa yıl sonuna kadar 3 kez faiz indirileceği bekleniyor. Eylülden sonra jeopolitik gerilim tırmanırsa faiz indirimine biraz es verilebilir. Ama bizim beklentimiz, faiz indirimi olacağı yönünde." dedi.

Gram altın almak için bu rakamı bekleyin! İslam Memiş'ten yatırımcıya önemli uyarı

GRAM ALTIN NE KADAR?

Cuma günü ons altın ve gram altının sert düştüğünü belirten Memiş, gram ve ons altının artık yollarını ayırdığını belirtti. Cuma günü yaşanan düşüşlerin alım fırsatı olduğunu ifade eden Memiş, "Şu an gram altın 4209 lira. Gram altın için 4150 lira civarı alım fırsatıdır. Gram altın alacakların elini çabuk tutması lazım. Bu birkaç hafta, her 4200 altına düşmesi gram altın alma fırsatıdır. Ons altında gerileme beklesek de dolar/TL kurundan dolayı çok düşüş beklemiyoruz." dedi.

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