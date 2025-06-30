Toplu iş sözleşmelerinde kritik hafta! 3. teklif bekleniyor

Kamu işçileriyle yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. TÜHİS, bu hafta üçüncü teklifini sunacak. İlk iki teklifi yetersiz bulan Türk-İş ve Hak-İş, taleplerinin karşılanmaması halinde 17 Temmuz’a kadar altı aşamalı eylem planını devreye sokacak. Planın sonunda bir günlük genel grev de yer alıyor.

Kamu işçileri için kıyasıya devam eden toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde sona gelindi. Yüzbinlerce işçinin kazancını etkileyecek olan müzakerelerde, taraflar son kozlarını bu hafta paylaşacak. Kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS) üçüncü teklifini işçi kesimine iletecek. Yapılan iki tekliften tatmin olmayan sendikalar, gelecek yeni teklifin de beklentiyi karşılamayacağı inancında. İşçi kanadının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararını bekliyor.

KAMU İŞÇİLERİ ZAM İSTİYOR

Türk-İş ve Hak-İş'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta açıkladı. İşçiler, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyor.

TÜHİS HANGİ TEKLİFLERDE BULUNDU?

TÜHİS'in ilk teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 oldu. 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sundu. TÜHİS ikinci teklifinde ise yeni teklif olarak ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için ise yüzde 10 oranında zam önerdi. 2026 yılı için ise teklif değişmedi. İlk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 oldu.

ANLAŞMA SAĞLANMAZSA GREV KARARI

TÜHİS'in ilk iki teklifini tatmin edici bulmayan işçi kanadı, bu hafta içinde yapılacak üçüncü teklifte de istediğini alamazsa grev kartını kullanmayı planlıyor. 4 Haziran'da başlayan ve 17 Temmuz'a kadar sürecek olan üç haftalık süreçte, altı aşamalı bir eylem takvimi hayata geçirilecek. Eylemler kapsamında yürüyüşler, iş yavaşlatmalar, bölge ve il temsilciliklerinden yapılacak basın açıklamaları, protestolar, işyerlerini terk etmeme eylemleri ve son aşamada 17 Temmuz'da genel grev niteliğinde bir günlük iş bırakma kararı yer alıyor.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Toplu iş sözleşmesinden öncelikle o iş yerinde çalışan ve sözleşmeyi imzalayan sendikaya üye işçiler yararlanır.

GREV KARARI NE ŞEKİLDE VE NE ZAMAN ALINIR?

Grev kararı, uyuşmazlık tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde alınabilir ve bu süre içerisinde, 6 iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek şekilde uygulamaya konulabilir. İşçi sendikalarının süresinde grev kararı almadığı takdirde toplu iş sözleşme yetkileri düşer.