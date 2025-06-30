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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

En düşük emekli maaşı için ilk ipucu geldi! Net rakam ortaya çıktı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ile ilgili tahminlerini açıkladı. Enflasyonun tahminler doğrultusunda gelmesi durumunda en düşük emekli maaşı için net rakam da ortaya çıktı.

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En düşük emekli maaşı için ilk ipucu geldi! Net rakam ortaya çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 14:41

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,53 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında yer aldı.

En düşük emekli maaşı için ilk ipucu geldi! Net rakam ortaya çıktı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu an 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşı seyyanen zam olmadan enflasyon farkıyla 16 bin 873 liraya yükselecek. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyor. Ayrıca ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 1,53 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

En düşük emekli maaşı için ilk ipucu geldi! Net rakam ortaya çıktı
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