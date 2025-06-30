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 | Bengü Sarıkuş

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor: Aracınız pert sayılabilir

1 Temmuz 2025’ten itibaren araçlarda perte çıkma oranları değişecek. Eksperin belirleyeceği rakam, aracın değerinden yüksekse araba ağır hasarlı kabul edilecek. Peki hangi durumlarda aracınız pert sayılacak ya da muaf olacak? İşte detaylar...

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Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor: Aracınız pert sayılabilir
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 12:40
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 12:45

Araçlarda oluşan tam hasar ve ağır hasarlara ilişkin kurallarda değişikliğe gidiliyor. 1 Temmuz 2025'ten sonra geçerli olacak kurala göre kaza nedeniyle aracın piyasa değerinin yüzde 60'ının altındaki hasarlarda onarım yapılacak ve araç pert sayılmayacak. Hasarın boyutunun tespitini ise eksper analiz edecek.

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor: Aracınız pert sayılabilir

ARACIN HASARI NASIL HESAPLANACAK?

Kazaya karışan ve aracın KDV dahil onarım tutarı aracın değerini aşarsa araç tam hasara uğramış sayılacak. Bu durumda aracın hurda tescil belgesi çıkarıldıktan sonra sigorta şirketi sahibine tazminat ödeyecek.

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor: Aracınız pert sayılabilir

AĞIR HASAR NASIL ANLAŞILACAK?

Kazalı aracın onarım masrafı aracın piyasa değerinin yüzde 60'ını geçmesi halinde ağır hasarlı sayılacak. Yüzde 60'ı geçmez ve altında gerçekleşirse tamir edilip yeniden trafiğe çıkacak.

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor: Aracınız pert sayılabilir

HANGİ PARÇALAR BU KAPSAMDA DEĞİL

Bazı parçaların hasar görmüş olması halinde hasar oranı yüzde 60'ın altında olsa bile araç pert sayılacak ve ağır hasar kaydı işlenecek.

Taban ile birlikte sağ-sol marşpiyel, sağ-sol ön ve arka şasi kolu, tavan sacı, ön göğüs sacı, sağ-sol orta direk, tavan sacı ön-arka travers, elektrikli araç bataryası ve elektrikli araçlarda ana enerji hattı, hava yastıkları ve sürücü-yolcu emniyet sistemleri, ana elektrik tesisat ve elektronik sistem parçaları, kamyon ve çekici türündeki araçların sürücü kabini hasar görmüşse araç ağır hasarlı olacak. (Not: Bu parçalardan birinin hasar görmesi ağır hasar nedeni olacak.)

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor: Aracınız pert sayılabilir

TRAFİKTEN ÇEKMEK İÇİN BELGE ŞART

Ağır hasar durumunda hasarlı araç notere gidilerek trafikten çekilecek ve çekme belgesi sigorta şirketine ibraz edildiğinde tazminat ödenecek. Araçların hasar durumlarına ilişkin tüm kararları eksperler verecek. Ağır ya da tam hasar durumları rapor edilecek ve bu duruma sigorta şirketiyle araç sahibi müdahale edemeyecek.

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor: Aracınız pert sayılabilir

RAPOR 5 İŞ GÜNÜNDE ÇIKACAK

Eksperler araca ilişkin raporunu 5 iş günü içinde Sigorta Bilgi Merkezi'ne iletecek. Tam ve ağır hasarın dışındaki araçları sigorta şirketleri hurda ihale platformlarında satamayacak.

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor: Aracınız pert sayılabilir

AĞIR HASARLI ARAÇLAR ÇOK UCUZA SATILACAK

Piyasa değerinin yüzde 60'ı altında hasar alan ve kritik parçalarında hasar bulunmayıp onarıma giden araçların ikinci el değerlerinde büyük düşüşler yaşanacak. Piyasa değeri 1 milyon lira olan aracın 550 bin lira hasar kaydıyla satışa sunulması halinde değeri emsallerinin yüzde 50 altında oluşması bekleniyor. Bu nedenle hasarlı araçların fiyatları çok daha düşük olmaya devam edecek.

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor: Aracınız pert sayılabilir

AĞIR HASARLI ARAÇ SATIN ALINIR MI?

Hasarlı araçlar iyi bir şekilde tamir edildiğinde trafiğe çıkabilir. Şaselerinde hasar oluşmayıp aracın sadece kaporta aksamında oluşan hasar nedeniyle araç hurda ayrılmaz. Aracın dışında görülen ve çoğunlukla sağlam olup olmadığının anlaşıldığı parçaların inceliği 1 milimetrenin altında bulunuyor. Genellikle araçların kapı, kaput, bagaj, tavan ve çamurlukları 0.7 milimetrelik saclardan üretiliyor ve bunlara küçük baskılar yapıldığında formlarını kaybedebiliyor.

Hasar onarımlarında merdiven altı olarak tabir edilen yetkisiz kişiler yerine daha kurumsal yerler tercih edilebilir.

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#trafikten çekme belgesi
#Ekonomi
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