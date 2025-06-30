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 | Bengü Sarıkuş

İzinli işçiye kötü haber: Hem maaş gider hem tazminat

Anayasaya göre işçinin yıllık ücretli izin hakkı devredilemez ve vazgeçilemez. İzinli olduğu dönemde başka işte çalıştığı tespit edilen işçiden, işveren izin ücretini geri isteyebilir peki işten çıkarılabilir mi? İşte işçinin hakları ile ilgili tüm detaylar...

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İzinli işçiye kötü haber: Hem maaş gider hem tazminat
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 10:21

Anayasal güvence dolayısıyla işçinin yıllık ücretli izin hakkı vazgeçilemez, işverene devredilemez bir hak olarak düzenlenmiş bulunuyor. İşçi kendi istese bile ücretli izin hakkından vazgeçemez.

İzinli işçiye kötü haber: Hem maaş gider hem tazminat

İş Kanununa göre yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. Kanun ücreti geri alıp almamayı işverenin tasarrufuna bırakıyor. İşveren işçisinin yıllık izinde çalışmasına isterse göz yumar istemezse yaptırım uygular. İşveren ücreti geri istediğinde işçi yıllık izin sırasında boşuna çalışmış olur.

İzinli işçiye kötü haber: Hem maaş gider hem tazminat

YILLIK İZİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ İŞTEN ATILIR MI?

Kanunda, yıllık izinde çalışan işçinin işten çıkartılabileceğine yönelik bir hüküm bulunmuyor. Ancak, bazı işverenler işten çıkarma yoluna gidebiliyor.

İşçi özellikle işverenin rakibi bir işyerinde çalışırsa çoğu işverence işten çıkartılabiliyor. Yargıtay bunu işçinin işverene olan sadakat borcuna aykırı kabul ediyor.

Peki bu sebeple işten çıkartılan işçi ihbar ve kıdem tazminatı alabilir mi? Yargıtay (9. Hukuk Dairesi, Esas No. 2009/46353, Karar No. 2011/91), işçinin yıllık izinde rakip firmada çalışması nedeniyle işverence işten çıkartılmasını “geçerli fesih sebebi” kabul etti. Geçerli sebeple fesihte işçi ihbar tazminatının yanı sıra işyerindeki çalışma süresi bir yıldan fazla ise kıdem tazminatını alabiliyor.

İzinli işçiye kötü haber: Hem maaş gider hem tazminat

İŞÇİ NE KADAR BORÇLANIR?

İşveren yıllık izin sırasında çalıştığını tespit ettiği işçiden, izin süresine karşılık gelen ücreti talep ettiğinde işçinin kaybı sadece net ücretle sınırlı kalmaz.

İşçi ücreti için aynı zamanda gelir vergisi, sosyal sigorta primi işçi ve işveren payı ile işsizlik sigortası primi işçi ve işveren payı da ödeniyor. Dolayısıyla, işveren işçiden bu tutarları da iade etmesini isteyebilir.

İzinli işçiye kötü haber: Hem maaş gider hem tazminat

İZİN SÜRELERİ NASIL HESAPLANIR?

Yıllık izne hak kazanabilmek için en az bir yıl çalışmış olmak gerekiyor. Yıllık izin süresi, aynı işyerindeki toplam çalışma süresine göre belirleniyor. Çalışması bir yıldan fazla beş yıldan az olanlara 14 gün; 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 gün; çalışması 15 yıl ve daha fazla olanlara 26 gün yıllık ücretli izin verilir. İzin süreleri yasayla belirlenen günlerin altında olamaz ama toplu iş sözleşmesiyle veya işverenle işçi arasında imzalanan iş sözleşmesiyle artırılabilir.

İşçinin daha önce aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerinde geçen hizmetlerinin, yıllık izne hak kazanma ve izin süreleri hesabı yönünden dikkate alınması gerekir.

İzinli işçiye kötü haber: Hem maaş gider hem tazminat

İZİN PARASI NE ŞEKİLDE ÖDENİR?

Kanuna göre, işveren izin dönemine ilişkin ücreti işçiye, izne çıkmadan önce peşin ödemek veya avans vermek zorunda. Normalde ücretini her ayın sonunda alan işçi, ayın 1’i ile 15’i arasında izne çıkacaksa, o sürenin parasını avans veya peşin olarak alma hakkına sahiptir. Basın İş Kanununa tabi çalışanlar ücretlerini her ayın başında peşin aldıkları için izin günlerine karşılık gelen ücretlerini de peşin almış olduklarından onlara ayrıca bir ödeme yapılmaz.

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