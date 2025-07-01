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 | Bengü Sarıkuş

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi

En düşük emekli maaşı için gözler perşembe gününe çevrildi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaşı zam oranı da netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emekli maaşı zammına ilişkin açıklama yaptı.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 10:10

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamıyla ilgili, "3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız." dedi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, en düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki sorusu üzerine Işıkhan, şunları söyledi:

"3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için."

Bakan Işıkhan, kamudaki yaklaşık 600 bin işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili soruya ise "Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum." yanıtını verdi.

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#vedat ışıkhan
#enflasyon
#haziran
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#Ekonomi
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