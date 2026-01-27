AJet cazip kampanyayı duyurdu: 9 dolara yurt dışı seyahati

Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt dışı hatlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya ile AJet’in tüm yurt dışı hatlarında biletler, 9 dolar/eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

İNDİRİMLİ 72 BİN KOLTUK SATIŞTA

34 ülkede 59 noktaya seferleri olan AJet, misafirlerine avantajlı fiyatlarla seyahat imkânı sunmak için yeni bir kampanya başlattı. AJet’in indirimli biletleri, 27 Ocak 2026 tarihinde saat 11:00’den 28 Ocak 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. 9 dolar/eurodan başlayan indirimli biletler, 9 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 72 bin koltuk satışa sunuldu.

DÖNÜŞ 1 DOLARA

Kampanya kapsamında seçili rotalarda dönüş uçuşlarında 1 dolar/eurodan başlayan fiyatlarla koltuk satışı yapılacak. Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak; 12 euro olan kabin bagajı 5 euroya, yine 12 euro olarak sunulan ‘Basic’ bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 euroya alınabilecek. İndirimli biletler AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satışta olacak.