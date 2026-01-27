Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

AJet cazip kampanyayı duyurdu: 9 dolara yurt dışı seyahati

Hava yolu şirketi AJet, yurt dışı hatlarda geçerli indirimli bilet kampanyasına imza attı. 72 bin koltukta geçerli olacak kampanyada , 9 dolar/eurodan başlayan fiyatlarla bilet satılacak.

AJet cazip kampanyayı duyurdu: 9 dolara yurt dışı seyahati
Haber Merkezi
27.01.2026
27.01.2026
saat ikonu 11:51

Türkiye'nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt dışı hatlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya ile AJet'in tüm yurt dışı hatlarında biletler, 9 dolar/eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

AJet cazip kampanyayı duyurdu: 9 dolara yurt dışı seyahati

İNDİRİMLİ 72 BİN KOLTUK SATIŞTA

34 ülkede 59 noktaya seferleri olan AJet, misafirlerine avantajlı fiyatlarla seyahat imkânı sunmak için yeni bir kampanya başlattı. AJet'in indirimli biletleri, 27 Ocak 2026 tarihinde saat 11:00'den 28 Ocak 2026 saat 23:59'a kadar satışta olacak. 9 dolar/eurodan başlayan indirimli biletler, 9 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 72 bin koltuk satışa sunuldu.

AJet cazip kampanyayı duyurdu: 9 dolara yurt dışı seyahati

DÖNÜŞ 1 DOLARA

Kampanya kapsamında seçili rotalarda dönüş uçuşlarında 1 dolar/eurodan başlayan fiyatlarla koltuk satışı yapılacak. Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak; 12 euro olan kabin bagajı 5 euroya, yine 12 euro olarak sunulan 'Basic' bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 euroya alınabilecek. İndirimli biletler AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satışta olacak.

#Ekonomi
