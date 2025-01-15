AJet indirimli bilet kampanyasını duyurdu! Fiyatlar 599 liradan başlıyor

15 Ocak 2025 09:43 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 09:49

Havayolu şirketi AJet, Ramazan ayı indirimli uçak bileti kampanyasını duyurdu. Yurt içi uçuşlarda 599 liradan başlayan fiyatlardan yararlanmak isteyenler 5 Şubat-26 Mart'ta seyahat edebilecek.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, ramazan​ ayını da kapsayan kampanyada, yurt içinde 41 noktaya uçan şirketin indirimli biletleri, bugün ve yarın alınabilecek.

BU TARİHLERİ KAPSIYOR

İndirimli biletler, 5 Şubat-26 Mart'ta yapılacak seyahatlerde kullanılabilecek.

Tüm yurt içi tek yön direkt uçuşları kapsayan kampanya ile 111 bin bilet satışa sunuldu.

Vergi ve harçlar dahil 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan "basic" biletler, sadece AJet​'in internet sitesi ile mobil uygulamasından alınabilecek.