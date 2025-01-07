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AJet'ten uçuşlara gece yarısı fırsatı: Kampanya için saat verildi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 20:36 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 20:39
AJet&#039;ten uçuşlara gece yarısı fırsatı: Kampanya için saat verildi

Havacılık sektörünün önde gelen firmalarından AJet, gece yarısı saat 00.00’da başlayacak özel bir kampanya düzenleyeceğini duyurdu. Kampanyaya ilişkin detaylar merakla bekleniyor.

AJet​'in sosyal medya​ hesaplarından yapılan açıklamada, kampanya​ detaylarının gece yarısı itibarıyla duyurulacağı belirtilerek, takipçilerine "Bu fırsatı kaçırmayın!" mesajı verildi. Havayolu firmasının sunacağı yeni yıl​ kampanyası gece yarısı belli olacak. Mesajda "AJet ile uçuşa hazır mısınız?" denilerek 00.00'da açıklayacaklarını ilan ettiler.

AJet'ten uçuşlara gece yarısı fırsatı: Kampanya için saat verildi - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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