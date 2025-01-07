AJet'ten uçuşlara gece yarısı fırsatı: Kampanya için saat verildi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 20:36 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 20:39
Havacılık sektörünün önde gelen firmalarından AJet, gece yarısı saat 00.00’da başlayacak özel bir kampanya düzenleyeceğini duyurdu. Kampanyaya ilişkin detaylar merakla bekleniyor.
AJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kampanya detaylarının gece yarısı itibarıyla duyurulacağı belirtilerek, takipçilerine "Bu fırsatı kaçırmayın!" mesajı verildi. Havayolu firmasının sunacağı yeni yıl kampanyası gece yarısı belli olacak. Mesajda "AJet ile uçuşa hazır mısınız?" denilerek 00.00'da açıklayacaklarını ilan ettiler.
Kaynak: tgrthaber.com