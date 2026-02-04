Menü Kapat
 | Bengü Sarıkuş

AJet kabin memuru arıyor: Tecrübe şartı aranmıyor

Havayolu şirketi AJet, kabin memuru alımına başladı. Şirket, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli olarak tecrübesiz kabin memuru pozisyonları için geniş çaplı bir alım ilanı yayımladı. Başvuruda bulunacak adayların genel başvuru şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

04.02.2026
04.02.2026
, filosunu büyütürken ekibini de genişletiyor. Şirket, (SAW) merkezli uçuşlarda görevlendirmek üzere tecrübeli/tecrübesiz alımına başladı.

AJet kabin memuru arıyor: Tecrübe şartı aranmıyor

İstanbul Sabiha Gökçen üssü için açılan ilanda, adayların İstanbul Anadolu Yakası’nda ikamet etmesi veya edebilecek durumda olması “olmazsa olmaz” şart olarak koşuldu.

AJet kabin memuru arıyor: Tecrübe şartı aranmıyor

AJet, tarafından yayınlanan ilanda tecrübe şartı aranmadığı, işe alınacak adayların eğitim sürecine tabi tutulacağı ve eğitimi başarıyla tamamlayanların AJet bünyesinde göreve başlayacağı belirtildi.

AJet kabin memuru arıyor: Tecrübe şartı aranmıyor

İŞTE ARANAN ŞARTLAR

•T.C. vatandaşı olmak
•01.01.1991 – 31.12.2004 tarihleri arasında doğmuş olmak
•İstanbul Anadolu Yakası’nda ikamet edebilecek olmak
•En az lisans veya ilgili ön lisans mezunu olmak
•İyi derecede İngilizce bilmek (ikinci dil tercih sebebi)
•Kadın: 160–180 cm, Erkek: 170–190 cm boy şartı
•Adli sicil kaydı bulunmamak
•Seyahat engeli olmamak
•Üniforma ile görünür dövme/piercing bulunmamak

