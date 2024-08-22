AJet ucuz bilet kampanyası başladı! İndirimli uçak bileti 1 Euro’dan satılacak
AJet'ten büyük indirim kampanyası başladı. 38 liradan başlayan fiyatla bilet satışı yapılacak. Türk Hava Yolları’nın bölgesel havayolu AJet'in 1 euro + vergiler kampanyası 25 bin koltukla sınırlı olacak. Seyahatseverlere müjde niteliğindeki kampanya 22 ile 24 Ağustos tarihlerinde alınan biletlerde geçerli olacak.
AJet'ten ucuz bilet kampanyası duyuruldu. Türk Hava Yolları’nın bölgesel havayolu AJet 1 Euro bilet ile uçuş fırsatı sunacak. Kampanya dahilinde 25 bin koltuk indirimli satılacak. Yaz aylarında seyahat planları yapan yolcuları sevindirecek kampanyanın seyahat tarihleri ise 22 Ağustos ile 24 Ekim tarihleri arasında olacak.
AJET'TEN 1 EURO'DAN BİLET SATIŞI
AJet, Türkiye uçuşlarında 1 euro ve vergilerden yeni bir kampanya başlattığını açıkladı.
Yurt dışından Türkiye'ye yapılacak uçuşlara yönelik kampanyalı bilet satışı seyahat severlerin yüzünü güldürecek.
AJet ucuz bilet kampanyası 22 ile 24 Ağustos tarihlerinde alınan biletlerle 22 Ağustos ile 24 Ekim tarihleri arasında yapılan seyahatleri kapsayacak.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, kampanya Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan ülkelerinden çıkışlı Türkiye varışlı tek yön tüm uçuşlarda geçerli olacak.
BİLETLEME TARİHLERİ 22 İLE 24 AĞUSTOS
Başlangıç fiyatı 1€, 5€, 18€ + vergi ülkeden ülkeye değişebilir. Ancak sadece 25 bin koltuk kampanya için tahsis edildi.
Almanya Düsseldorf
İstanbul, Sabiha Gökçen
1 EUR + vergiler
Berlin
İstanbul, Sabiha Gökçen
Köln
İstanbul, Sabiha Gökçen
Frankfurt
İstanbul, Sabiha Gökçen
Hannover
İstanbul, Sabiha Gökçen
Hamburg
İstanbul, Sabiha Gökçen
Münih
İstanbul, Sabiha Gökçen
Stuttgart
İstanbul, Sabiha Gökçen
Avusturya
Viyana
İstanbul, Sabiha Gökçen
5 EUR + vergiler
Lyon
İstanbul, Sabiha Gökçen
Hollanda
Amsterdam
İstanbul, Sabiha Gökçen
5 EUR + vergiler
Bosna Hersek
Saraybosna
İstanbul, Sabiha Gökçen
11 EUR + vergiler
Fransa
Paris
İstanbul, Sabiha Gökçen
18 EUR + vergiler
Tuzla
İstanbul, Sabiha Gökçen
Belçika
Brüksel
İstanbul, Sabiha Gökçen
19 EUR + vergiler
Danimarka
Kopenhag
İstanbul, Sabiha Gökçen
19 EUR + vergiler
Avrupa’dan Türkiye’ye yapılacak uçuşlarda 1 Euro + vergiden başlayan fiyatlarla koltuk indirimlerini kaçırmayın.
ZAMANINDA KALKIŞTA AVRUPA'NIN LİDERİ SEÇİLDİ
Türk Hava Yolları (THY) iştiraki olarak hizmete başlayan AJet, yerde hazır kıta beklettiği uçaklar sayesinde zamanında kalkışta Avrupa ortalamasının üzerinde performans sergileyerek lider oldu.
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