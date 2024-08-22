AJet ucuz bilet kampanyası başladı! İndirimli uçak bileti 1 Euro’dan satılacak

22 Ağustos 2024 09:30 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 09:43

AJet'ten ucuz bilet kampanyası duyuruldu. Türk Hava Yolları’nın bölgesel havayolu AJet 1 Euro bilet ile uçuş fırsatı sunacak. Kampanya dahilinde 25 bin koltuk indirimli satılacak. Yaz aylarında seyahat planları yapan yolcuları sevindirecek kampanyanın seyahat tarihleri ise 22 Ağustos ile 24 Ekim tarihleri arasında olacak.

AJET'TEN 1 EURO'DAN BİLET SATIŞI

AJet, Türkiye uçuşlarında 1 euro ve vergilerden yeni bir kampanya başlattığını açıkladı.

Yurt dışından Türkiye'ye yapılacak uçuşlara yönelik kampanyalı bilet satışı seyahat severlerin yüzünü güldürecek.

AJet ucuz bilet kampanyası 22 ile 24 Ağustos tarihlerinde alınan biletlerle 22 Ağustos ile 24 Ekim tarihleri arasında yapılan seyahatleri kapsayacak.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, kampanya Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan ülkelerinden çıkışlı Türkiye varışlı tek yön tüm uçuşlarda geçerli olacak.

BİLETLEME TARİHLERİ 22 İLE 24 AĞUSTOS

Başlangıç fiyatı 1€, 5€, 18€ + vergi ülkeden ülkeye değişebilir. Ancak sadece 25 bin koltuk kampanya için tahsis edildi.

Almanya Düsseldorf

İstanbul, Sabiha Gökçen

1 EUR + vergiler

Berlin

İstanbul, Sabiha Gökçen

Köln

İstanbul, Sabiha Gökçen

Frankfurt

İstanbul, Sabiha Gökçen

Hannover

İstanbul, Sabiha Gökçen

Hamburg

İstanbul, Sabiha Gökçen

Münih

İstanbul, Sabiha Gökçen

Stuttgart

İstanbul, Sabiha Gökçen

Avusturya

Viyana

İstanbul, Sabiha Gökçen

5 EUR + vergiler

Lyon

İstanbul, Sabiha Gökçen

Hollanda

Amsterdam

İstanbul, Sabiha Gökçen

5 EUR + vergiler

Bosna Hersek

Saraybosna

İstanbul, Sabiha Gökçen

11 EUR + vergiler

Fransa

Paris

İstanbul, Sabiha Gökçen

18 EUR + vergiler

Tuzla

İstanbul, Sabiha Gökçen

Belçika

Brüksel

İstanbul, Sabiha Gökçen

19 EUR + vergiler

Danimarka

Kopenhag

İstanbul, Sabiha Gökçen

19 EUR + vergiler

Avrupa’dan Türkiye’ye yapılacak uçuşlarda 1 Euro + vergiden başlayan fiyatlarla koltuk indirimlerini kaçırmayın.

ZAMANINDA KALKIŞTA AVRUPA'NIN LİDERİ SEÇİLDİ

Türk Hava Yolları (THY) iştiraki olarak hizmete başlayan AJet, yerde hazır kıta beklettiği uçaklar sayesinde zamanında kalkışta Avrupa ortalamasının üzerinde performans sergileyerek lider oldu.