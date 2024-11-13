AJET yurt içi indirimli bilet kampanyası başladı! Sadece 3 gün sürecek: Sudan ucuz indirimli biletler satışta

13 Kasım 2024 11:48 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:52

AJet'ten beklenen indirimli bilet kampanyası geldi. AJet indirim kampanyası tarihlerini duyurdu. Tek yönlü uçuşlarda geçerli olacak kampanyada en ucuz bilet 699 TL oldu. Kampanya 13-15 Kasım 2024 olarak belirlenen tarihlerde alınan biletlerde geçerli olacak. Uçuşlar ise 20 Kasım 2024 – 15 Ocak 2025 tarihleri arasında olacak.

Uygun fiyatlı uçuş için beklenen müjdeli haber geldi. AJet yurt içi indirimli bilet kampanyasını başlattı. İşte yurt içi uçuşlar için 699 TL'den başlayan indirimli bilet kampanyası detayları. AJET YURT İÇİ BİLET KAMPANYASI BAŞLADI AJET, yurt içi uçuşlar için 699 TL'den başlayan indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Kıbrıs hariç olmak üzere diğer illerde geçerli olacak yurt içi indirimli bilet kampanyası biletleri 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Kampanya 13-15 Kasım 2024 olarak belirlenen tarihlerde alınan biletlerde geçerli olacak. 20 Kasım 2024 – 15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak. Kampanya kapsamında toplam 131.000 adet koltuk arz edilecek ve yalnızca Basic paket ücreti için geçerli olacak. İlgili Haberler Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç 'Para almadık' dedi, gazeteci Emrullah Erdinç miktarı bile açıkladı