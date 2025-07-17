AJet'ten çılgın kampanya: 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla uçak bileti

Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı en genç hava yolu şirketi AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. AJet’in yurt dışı indirimli bilet kampanyası ile Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler 9 euro/dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

GENİŞ TARİH ARALIĞINDA GEÇERLİ

AJet’in indirimli bilet kampanyası ile yurt dışı seyahatleri, sonbahardan ilkbahara uzanan 7 aylık bir dönemde planlanabilecek. 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:00’dan 19 Temmuz 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak indirimli biletler, 1 Eylül 2025 – 29 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt dışı seyahatlerinde kullanılabilecek.

Yurt dışında 34 ülkede 59 noktaya seferleri olan AJet’in yurt dışı kampanyası; sonbahar, kış ve ilkbahar seyahatlerini Roma’dan Londra’ya, Stokholm’den Paris’e, Şarm-El Şeyh’ten St. Petersburg’a uzanan destinasyonlarda şimdiden planlama fırsatı sunuyor.

250 BİN KOLTUK LİMİTİ

AJet kampanya kapsamında; 9 euro/dolar artı vergilerden oluşan fiyatlarla 250 bin indirimli koltuğu satışa çıkardı. Kampanya ile satışa sunulan indirimli ‘basic’ biletler; AJet.com, AJet Mobil uygulama, yetkili satış acenteleri, çağrı merkezlerinden alınabilecek.

KOLTUK SEÇİMİNDE DE YÜZDE 50 İNDİRİM

Misafirlerine ayrıcalıklı hizmetler sunan AJet, koltuk seçim ücretlerinde de indirim yaptı. Yurt dışı kampanyası boyunca biletle birlikte koltuk alan ya da hali hazırda AJet bileti olan ve sadece koltuk almak isteyen AJet misafirleri, yüzde 50 indirimden yararlanabilecek. Koltuk seçim ücretlerindeki indirim ise Ajet.com ve AJet Mobil uygulama üzerinden yapılacak satın alımlarda geçerli olacak.