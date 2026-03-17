AJet’ten 'ek sefer' açıklaması! Bayramda seyahat edecekler dikkat

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların artan seyahat taleplerini karşılamak üzere ulaşım şirketleri ek sefer düzenlemeleri yapmaya başladı.

AJet de okulların ara tatile girmesi ve Ramazan Bayramı tatili nedeniyle artan seyahat taleplerini karşılamak için ek seferler planladı.

Şirket, 22 Mart tarihine kadar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı 58, Ankara Esenboğa Havalimanı çıkışlı 31 olmak üzere toplam 89 ek sefer yapacak.

