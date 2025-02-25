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 | İrem Çınar

AJet'ten kaçırılmayacak ucuz bilet kampanyası! 9 eurodan başlıyor: Tarihler ve şartlar belli oldu

AJet, yurt dışı uçuşlar için avantajlı bir kampanya başlattığını duyurdu. AJet, 25-26 Şubat 2025 tarihinde alınacak yurt dışı biletlerini 9 dolar/eurodan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 11:27

AJet Havayolu, yurt dışı uçuşlarına özel büyük kampanyasını duyurdu. Şirket, 25-26 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek bilet satışlarına yönelik kampanyasında, 1 Mart–28 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak uçuşlarda geçerli fırsatlar sunuyor.

TARİHLER BELLİ OLDU

Yalnızca Basic paketler için geçerli olacak kampanya bilet fiyatları 9 dolar/eurodan başladı. Yurtdışından Türkiye'ye bazı uçuşlar için biletler ise 1 eurodan satışa sunuldu.

Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsıyor. Toplamda 26.850 koltukla sınırlı olan bu özel kampanya, avantajlı fiyatlarla seyahat etmek isteyen yolcular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Detaylı bilgi ve bilet işlemleri için AJet'in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ucuza bilet hangi siteden alınır?
Skyscanner, Momondo, Expedia, Kayak, Turna vb siteler birçok havayolu ve başka uçak bileti satan sitelerden fiyatları listeleyecektir.
ETİKETLER
#ucuz bilet
#Ucuz Uçuş
#Ekonomi
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