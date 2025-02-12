AJet'ten ucuz bilet kampanyası! Tarihler ve şartlar belli oldu: Uçuşlar 699 TL’den başlıyor

İstanbul
AJet, Ramazan ayında sevdiklerine kavuşmak isteyen yolcuları için özel bir kampanya başlattığını duyurdu. Yurt içinde 41 farklı noktaya uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi, 100 bin koltukluk indirimli biletlerini 12 Şubat 2025 saat 11.00 ile 13 Şubat 2025 saat 23.59 arasında satışa sunacak.
Uygun fiyatlı seyahat fırsatı sunan kampanya kapsamında indirimli biletler, 24 Şubat – 25 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. KKTC hariç tüm yurt içi tek yön uçuşları kapsayan kampanyada, vergi ve harçlar dahil 699 TL’den başlayan fiyatlarla 'basic' biletler satışa sunulacak.
Yolcular, bu özel kampanyadan yalnızca AJet’in resmi web sitesi (AJet.com) ve mobil uygulaması üzerinden bilet satın alarak faydalanabilecek.