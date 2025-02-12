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 | İrem Çınar

AJet'ten ucuz bilet kampanyası! Tarihler ve şartlar belli oldu: Uçuşlar 699 TL’den başlıyor

AJet, Ramazan ayını özel avantajlı bir kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında yurt içi uçuşlarda geçerli olan indirimli biletler 699 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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AJet'ten ucuz bilet kampanyası! Tarihler ve şartlar belli oldu: Uçuşlar 699 TL’den başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 12:05

AJet, Ramazan ayında sevdiklerine kavuşmak isteyen yolcuları için özel bir kampanya başlattığını duyurdu. Yurt içinde 41 farklı noktaya uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi, 100 bin koltukluk indirimli biletlerini 12 Şubat 2025 saat 11.00 ile 13 Şubat 2025 saat 23.59 arasında satışa sunacak.

SEYAHAT TARİHLERİ VE KAMPANYA DETAYLARI

Uygun fiyatlı seyahat fırsatı sunan kampanya kapsamında indirimli biletler, 24 Şubat – 25 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. KKTC hariç tüm yurt içi tek yön uçuşları kapsayan kampanyada, vergi ve harçlar dahil 699 TL’den başlayan fiyatlarla 'basic' biletler satışa sunulacak.

Yolcular, bu özel kampanyadan yalnızca AJet’in resmi web sitesi (AJet.com) ve mobil uygulaması üzerinden bilet satın alarak faydalanabilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

En ucuz bilet hangi gün alınır?
Uygun fiyatlı uçak bileti almak için ideal tarih aralığı yolculuğunuzdan üç hafta ila dört ay önce. Yurt dışı uygun fiyatlı uçak bileti almak için ideal günler salı ve çarşamba günleri.
ETİKETLER
#ajet
#Ankara - Türkiye
#uçak bileti
#havalimanı
#Ekonomi
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