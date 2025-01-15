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Pegasus'tan kaçırılmayacak ucuz bilet kampanyası: Tarihler ve şartlar belli oldu

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ocak 2025 13:02 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 13:11

Pegasus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne özel avantajlı bir kampanya başlattığını duyurdu. Pegasus, 15-16 Ocak 2025 tarihinde alınacak olan KKTC biletlerini 1 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Pegasus, Kıbrıs​'a yönelik yeni bir ucuz bilet kampanyası başlattı. Kampanya, 15-16 Ocak 2025 tarihlerinde alınacak biletler için geçerli olacak ve 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat imkânı sunacak.

Pegasus'tan kaçırılmayacak ucuz bilet kampanyası: Tarihler ve şartlar belli oldu - 1. Resim

Ancak, bu kampanya sadece toplamda 15.000 koltuk için geçerli olacak. Koltuklar tükendiği takdirde fiyatlarda değişiklik yapılacak ve bu duruma ilişkin herhangi bir hak talebinde bulunulamayacak. 

Kampanya kapsamındaki uçuşlar ise 18 Şubat - 29 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Pegasus'tan kaçırılmayacak ucuz bilet kampanyası: Tarihler ve şartlar belli oldu - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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