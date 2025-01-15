Pegasus'tan kaçırılmayacak ucuz bilet kampanyası: Tarihler ve şartlar belli oldu

15 Ocak 2025 13:02 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 13:11

Pegasus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne özel avantajlı bir kampanya başlattığını duyurdu. Pegasus, 15-16 Ocak 2025 tarihinde alınacak olan KKTC biletlerini 1 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Pegasus, Kıbrıs​'a yönelik yeni bir ucuz bilet kampanyası başlattı. Kampanya, 15-16 Ocak 2025 tarihlerinde alınacak biletler için geçerli olacak ve 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat imkânı sunacak.

Ancak, bu kampanya sadece toplamda 15.000 koltuk için geçerli olacak. Koltuklar tükendiği takdirde fiyatlarda değişiklik yapılacak ve bu duruma ilişkin herhangi bir hak talebinde bulunulamayacak.

Kampanya kapsamındaki uçuşlar ise 18 Şubat - 29 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

0.01€+vergilerle olan hatlar:

Ankara-Ercan-Ankara

Çukurova-Ercan -Çukurova

İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen

1€+vergilerle olan hatlar:

Antalya-Ercan-Antalya

Kayseri-Ercan-Kayseri

3€+vergilerle olan hatlar: