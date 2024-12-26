Pegasus'tan yurt dışına ucuz bilet kampanyası! 9 eurodan başlıyor
Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
26 Aralık 2024 11:08 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:12
Pegasus, yurt dışı seyahat planlarınıza özel avantajlı bir kampanya başlattığını duyurdu. 6 Ocak - 30 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda, biletler 9 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Pegasus Havayolları, 6 Ocak-30 Mart 2025 tarihleri arasındaki yurt dışı uçuşları için ucuz bilet kampanyası başlattığını açıkladı. Kampanya ile ilgili ücret sınıfından sunulan koltuk sayısı 200 bin ile sınırlandı.
Kampanyanın geçerli olduğu hatlar ve ücretleri şöyle:
9€ + vergilerle olan hatlar:
- İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau
- İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)
- İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Batum-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte
- İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen
Kaynak: tgrthaber.com