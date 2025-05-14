AJet'ten yurt dışına indirimli bilet kampanyası: Sudan ucuz bilet 48 bin koltukta geçerli olacak

AJet'i kim aldı?

2023'te Türk Hava Yolları, AnadoluJet'i tüzel kişiliği olan bir marka adından AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi ( AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi ) adıyla bağımsız bir havayoluna dönüştürme planlarını doğruladı, ancak şirket Türk Hava Yolları'nın %100 iştiraki olmaya devam edecek.