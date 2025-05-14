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Ekonomi
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 | İrem Çınar

AJet'ten yurt dışına indirimli bilet kampanyası: Sudan ucuz bilet 48 bin koltukta geçerli olacak

AJet, yurt dışı uçuşlarına özel ucuz bilet kampanyası başlatıldığını duyurdu. 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak biletlerle 1 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında seyahat edilecek. Peki, AJET indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? İşte kampanyanın geçerli olduğu hatlar…

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 12:08

AJet yurt dışı bilet kampanyasını duyurdu. AJet’in yurt dışı indirimli bilet kampanyası ile, Türkiye çıkışlı biletler vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

AJet’in yurt dışı kampanyası; Roma’dan Londra’ya, Stockholm’den Paris’e, Şarm-El Şeyh’ten Cezayir’e uzanan destinasyonlarda yaz seyahatini planlama fırsatı sunuyor. 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00’dan 15 Mayıs 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak AJet’in indirimli biletleri, 1 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek

AJet'ten yurt dışına indirimli bilet kampanyası: Sudan ucuz bilet 48 bin koltukta geçerli olacak

48 BİN İNDİRİMLİ KOLTUK SATIŞTA

Yurt dışında 34 ülkeye 58 noktaya seferleri olan AJet, kampanya kapsamında; vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla 48.000 indirimli koltuk satışa çıkardı. Türkiye çıkışlı (KKTC hariç) yurt dışı varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli ‘basic’ biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

AJet'i kim aldı?
2023'te Türk Hava Yolları, AnadoluJet'i tüzel kişiliği olan bir marka adından AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi ( AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi ) adıyla bağımsız bir havayoluna dönüştürme planlarını doğruladı, ancak şirket Türk Hava Yolları'nın %100 iştiraki olmaya devam edecek.
ETİKETLER
#ajet
#Ankara - Türkiye
#ucuz bilet
#Ucuz Bilet Kampanyası
#Ekonomi
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