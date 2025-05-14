AJet'ten yurt dışına indirimli bilet kampanyası: Sudan ucuz bilet 48 bin koltukta geçerli olacak

AJet, yurt dışı uçuşlarına özel ucuz bilet kampanyası başlatıldığını duyurdu. 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak biletlerle 1 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında seyahat edilecek. Peki, AJET indirimli bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? İşte kampanyanın geçerli olduğu hatlar…
AJet yurt dışı bilet kampanyasını duyurdu. AJet’in yurt dışı indirimli bilet kampanyası ile, Türkiye çıkışlı biletler vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
AJet’in yurt dışı kampanyası; Roma’dan Londra’ya, Stockholm’den Paris’e, Şarm-El Şeyh’ten Cezayir’e uzanan destinasyonlarda yaz seyahatini planlama fırsatı sunuyor. 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00’dan 15 Mayıs 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak AJet’in indirimli biletleri, 1 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek
Yurt dışında 34 ülkeye 58 noktaya seferleri olan AJet, kampanya kapsamında; vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla 48.000 indirimli koltuk satışa çıkardı. Türkiye çıkışlı (KKTC hariç) yurt dışı varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli ‘basic’ biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.