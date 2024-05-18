AK Parti ve CHP'li siyasetçiler de oradaydı: Düğünde toplanan altınlar valizlerle taşındı

18 May 2024 11:14 - Güncelleme : 18 May 2024 11:26

Aşiret düğünlerinde takılan altınlar manşetlerden düşmüyor. Şanlıurfa'da düzenlenen bir aşiret düğünde yine gelin ve damada kilolarca altın takıldı.

AK PARTİ VE CHP'Lİ SİYASETÇİLER DE ORADAYDI

İzol aşiretinden iş adamı Mehmet Aydınlık ile bankacı Ayşegül Altuner'in düğününe yüzlerce davetli katıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin kıydığı nikahta, AK Parti ve CHP'li siyasetçiler de şahitlik yaptı.

GELİNİN TAKILARI KORUMA EŞLİĞİNDE GELDİ

Davetliler, gelin ve damadın mutluluğunu paylaşmak için dolar ve TL'leri havaya saçtı. Gelinin takıları özel olarak koruma eşliğinde getirildi ve özenle takıldı.

GELİN ALTINLARI TAŞIMAKTA ZORLANDI

Altın takıların ağırlığı nedeniyle hareket etmekte zorlanan geline yakınları tarafından yardım edildi. Düğün sonunda, davetlilerin takı ve para armağanları sandıkta toplandı ve sonra iki kabin valizine konularak güvenli bir şekilde muhafaza edilerek taşındı.