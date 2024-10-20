AK Parti'den enflasyon açıklaması! 2025 yılı için oran verildi

20 Ekim 2024 19:49 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 19:53

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, son yıllarda artışta olan yüksek enflasyonla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Enflasyonla gerçek mücadele parasal tedbirlerle değil ürün üretip satarak yapılır" diyen Zeybekçi, 2025 yılı içinde enflasyonun ulaşacağı oranı açıkladı.

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AK Parti​ Burdur 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katılan Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye ekonomisi​ ve enflasyonla mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Zeybekçi, Türkiye'nin ekonomik gücüne vurgu yapan Zeybekci, ülkenin resmi kayıtlara göre dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğunu, Dünya Bankası verilerine göre ise satın alma gücü paritesinde dünyanın 11. büyük ekonomisi sıralamasında yer aldığını belirtti.

'ALTIN REZERVİNDE İLK 10'DAYIZ'

Zeybekci, Merkez Bankası​ rezervlerine de değinerek, bir yıl önce eksi 70 milyar dolar olan net rezervlerin bugün itibarıyla 42 milyar dolar artıya geçtiğini ifade etti. Bu sürecin büyük bir iyileşme olduğunu vurgulayan Zeybekci, Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaştığını ve 160 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Ayrıca Türkiye'nin külçe altın rezervinde dünyanın 8. sırasında olduğunu belirtti.

ENFLASYON​ İÇİN TARİH VERDİ!

Enflasyonla mücadele hakkında da görüşlerini paylaşan Zeybekci, yıl sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 40’a yaklaşmasını beklediklerini, ancak 2025 yılı itibarıyla bu oranın yüzde 20’nin altına ineceğini öngördüklerini ifade etti. 2026 yılına gelindiğinde ise enflasyonun yüzde 10'un altına düşeceği ifade eden Zeybekçi'nin açıklaması şu şekilde:

"2025 yılının bugünlerinde ise Türkiye'de enflasyon yüzde 20’nin çok altında olacak. 2026’nın yazına geldiğimiz zaman ise Türkiye'de enflasyon yüzde 10 ve altındaki noktalarda olacak. Enflasyonla gerçek mücadele parasal tedbirlerle değildir. Yani faizleri arttırarak paranın talepten bankaya gitmesi atılacak ilk adımdır, doğrudur ve destekliyoruz ama asıl olması gereken ürünü arttırmaktır, üretimi arttırmaktır, istihdamı arttırmaktır. Raftaki veya tezgahtaki veya dükkandaki, pazardaki malı arttırmaktır. Enflasyonla böyle mücadele edersin, başka türlü mücadele olmaz"