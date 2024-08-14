AK Partili Nihat Zeybekci'den emekli maaşı açıklaması: "25 bin TL versek..."

Emekli maaşı ve EYT konusu hala gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyo. Siyasiler, ekonomiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmaya devam ederken, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ekonomide zoru geride bıraktığını söyleyen Zeybekci, alınması gereken tedbirler ile zorun geride bırakıldığını söyledi. Zeybekci, "Yapmamız gereken refahı artırmak" dedi.

"25 BİN TL VERİLEREK ÇÖZÜLSE DÜNYADA FAKİR ÜLKE KALMAZDI"

Refah artışının da arzı, üretimi artırmakla gerçekleşeceğini söyleyen Zeybekci, emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Zeybekci, "Emekliye 25 bin lira verilerek çözülse dünyada fakir ülke kalmazdı, herkes parayı bolca para verir problemler biterdi. Çözüm ürünü, malı, istihdamı artırmak. Topyekün ülkece bir karar vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

"EYT DEMEK GELECEĞİN KAYNAKLARINI BUGÜNDEN TÜKETMEK DEMEKTİR"

EYT'ye ilişkin de konuşan Zeybekci şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef emeklilik sistemimizi çok dar bir koridora soktuk. 16 milyonun üzerinde emeklimiz var. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Bu bir siyasi mesele değil bu bir memleket meselesidir. Siyaset yaparken ülke kaygısıyla gelecek kaygısıyla hareket edilmesi gerekiyor. Zamanında benim EYT ile görüşlerim negatifti. Ama diğer taraftan mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır diyerek EYT ile ilgili olmaması gerekenler yapıldı. EYT demek geleceğin kaynaklarını bugünden tüketmek demektir. Bunun için bunlardan uzak durmak lazım, popülizmden uzak durmamız lazım"







ifadelerini kullandı.

Emeklilik sistemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Nihat Zeybekci, EYT'ye ilişkin önemli ifadeler kullandı.