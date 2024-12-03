AK Partili vekilden asgari ücret açıklaması! Muhalefete tepki gösterdi

03 Aralık 2024 15:16 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 15:17

Asgari ücret zammı için gözler 10 Aralık'taki ilk toplantıya çevrildi. Milyonlarca işçi zam oranını merakla beklerken muhalefet ve AK Parti karşılıklı açıklamalar yapıyor. Muhalefetin asgari ücret açıklamalarına AK Parti'den cevap geldi. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, muhalefetin asgari ücretle ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte oranlara göre 2025 asgari ücret zam tablosu

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte oranlara göre 2025 asgari ücret zam tablosu

Asgari ücret​ görüşmeleri için 10 Aralık’taki ilk toplantıya sayılı günler kaldı. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret zam oranı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu​'na çevrildi. Toplantı öncesi siyasetin içinde olan isimler beklentisini açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Asgari ücret talebimiz 30 bin TL. Bu rakamın altında biz yokuz. Emekli maaşı asgari ücrete denk olmalı ve derhal bu ay her emekliye bir asgari ücret yatırılmalı" dedi.

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısında konuşan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu da asgari ücretin en az 28 bin TL olmasını gerektiğini söylemişti.

AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET CEVABI

Asgari ücretle ilgili bir açıklama da AK Parti’den geldi. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı muhalefetin zam ile ilgili açıklamalarına cevap verdi. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Muhalefetin asgari ücretle ilgili açıklamaları ciddiyetle bağdaşmıyor." dedi.

MUHALEFETE GÖNDERME

Ayrıca Açıkkapı, Muhalefetin bu süreci sabote etmemesini diliyoruz." ifadelerini kullandı. AK Parti'li Açıkkapı, vatandaşların, asgari ücret konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarını dikkate almalarını istedi.