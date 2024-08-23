Akaryakıt fiyatları için 1 zam 2 indirim! İşte benzin, motorin ve otogaz fiyatları

23 Ağustos 2024 10:27 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:30

Tarım arazisi kiralamak isteyenler dikkat! Tüm detaylar belli oldu

Tarım arazisi kiralamak isteyenler dikkat! Tüm detaylar belli oldu

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatları için de belirleyici oldu. Petroldeki gelgitli seyir benzin ve motorin fiyatlarına yansıdı. Dün gece yarısı benzine gelen indirim gelmesinin ardından motorin fiyatlarının da değişeceği öğrenildi.

PETROL 77 DOLARDA KALDI

Brent petrol dün 76 doların altına kadar gerileyerek Ocak 2024’tyen bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Petrol haftanın son işlem gününde varil başına 77,3 dolardan işlem görmeye başladı. Petrol piyasaları talep endişeleri ile beraber haftalık kaybına hazırlanıyor.

Mart 2023 ile 2024 arasında ABD ekonomisindeki iş gücü piyasalarında aşağı yönlü güncellemeler ekonomideki soğumayı ortaya koydu. ABD'de olası bir ekonomik yavaşlama konusundaki endişeler yeniden gündeme geldi.

ÇİN TALEBİ ENDİŞEYE NEDEN OLDU

Öte yandan Çin’den gelen veriler zorlu bir ekonomiyi ve rafinerilerinden gelen petrol talebinde bir azalmayı işaret etti. Son olarak Avro Bölgesi üretim faaliyetlerindeki yavaşlama da fiyatları baskı altına aldı.

GÖZLER JACKSON HOLE’DE

Bugün FED Başkanı Jerome Powell’in konuşma yapacağı Jackson Hole toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Toplantıda Powell’in açıklamaları küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Son olarak açıklanan ABD TÜFE’si faiz indirimlerinin geleceği konusunda piyasaları umutlandırdı.

Bankanın faiz oranlarını düşüreceği beklentileri, ekonomik faaliyeti ve petrol talebini artırabileceği beklentisi az da olsa fiyatları destekledi.

MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

Dün gece benzin fiyatlarına 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Motorin grubunda ise bu gece yarısından geçerli olmak üzere 91 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Benzin ve motorine indirim gelirken Otogaz grubuna 42 kuruşluk zam gelecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.24 TL

Motorin litre fiyatı: 43.94 TL

LPG litre fiyatı: 23.23 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.13 TL

Motorin litre fiyatı: 43.87 TL

LPG litre fiyatı: 22.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.55 TL

Motorin litre fiyatı: 44.35 TL

LPG litre fiyatı: 23.24 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.05 TL

Motorin litre fiyatı: 44.87 TL

LPG litre fiyatı: 22.99 TL