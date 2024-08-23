Dolar ve euro hareketlendi! İşte 23 Ağustos 2024 güncel döviz kurları...

23 Ağustos 2024 08:36 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 08:53

ABD Merkez Bankası'nın atacağı adımlar dolar, altın, borsa ve kripto para gibi yatırım araçlarını etkiliyor. İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından sıkı takip ediliyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,9624 TL, euro 37,8090 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 23 Ağustos 2024 güncel döviz kurları...

23 AĞUSTOS 2024 DOLAR NE KADAR?

Alış 33,9285

Satış 33,9624

23 AĞUSTOS 2024 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 37,7828

Satış 37,8090

23 AĞUSTOS 2024 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR OLDU?

Alış 44,5264

Satış 44,6949