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 | Suat Vilgen

Akaryakıt fiyatları yerinde durmuyor! Motorine bir zam daha! Pompaya yansıdı

Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi. Motorine zam gelirken, fiyatlar gece yarısı pompaya yansıdı. İşte 9 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatları...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 08:25
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 09:33

Temmuz ayının ilk günlerinde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranına bağlı olarak yapılan otomatik artışıyla birlikte keskin bir şekilde yükselmişti. şimdi bir kez daha zamlandı. 9 Temmuz 2025 itibarıyla motorin litre fiyatı 55 TL’yi aştı.

Akaryakıt fiyatları yerinde durmuyor! Motorine bir zam daha! Pompaya yansıdı

BENZİN, MOTORİN VE LPG TEMMUZDA UÇTU

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın düzenlemesiyle benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL, ’ye 97 kuruş zam yapılmıştı. Bu artışların ardından motorin fiyatı 53 TL bandını aşmıştı.

Akaryakıt fiyatları yerinde durmuyor! Motorine bir zam daha! Pompaya yansıdı

MOTORİNE GECE YARISI ZAMMI

9 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1,20 TL daha zam geldi. Böylece motorin litresi 55 TL’nin üzerine çıkmış oldu.

Akaryakıt fiyatları yerinde durmuyor! Motorine bir zam daha! Pompaya yansıdı

9 TEMMUZ 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (İSTANBUL ORTALAMASI)

(litre): 51,80 TL

Motorin (litre): 55,10 TL

LPG (litre): 28,45 TL

Akaryakıt fiyatları yerinde durmuyor! Motorine bir zam daha! Pompaya yansıdı

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

fiyatları; döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve vergi oranlarındaki değişikliklere göre rafineri çıkış fiyatlarının hesaplanmasıyla belirleniyor. Dağıtım firmalarının fiyatları ise bölge ve bayilere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

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