Akaryakıt fiyatları yine değişti: Motorine zam geldi! 13 Haziran 2024 benzin mazot fiyatları...

13 Haziran 2024 08:25 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 08:26

Dolar kuru FED kararı sonrası düşüşte! 30 TL altı ihtimali... 13 Haziran döviz kurları belli oldu

Dolar kuru FED kararı sonrası düşüşte! 30 TL altı ihtimali... 13 Haziran döviz kurları belli oldu

Benzin mazot fiyatları Brent petrol piyasası ile doğrudan ilişkili olarak değişmeye devam ediyor. Brent petroldeki dalgalanma benzin ve motorin fiyatları için indirim ve zam anlamı taşıyor.

Bu doğrultuda bir zam haberi de motorin için geldi.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorin grubunda dün gece yarısından itibaren 1 lira 34 kuruş zam geldi. Fiyat zammı pompaya da hızlı bir şekilde yansıdı

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR 13 HAZİRAN AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da;

Motorin litre fiyatı 40.62 lira

Benzin litre fiyatı 40.26 lira

Ankara'da;

Motorin litre fiyatı: 41,59 lira

Benzin litre fiyatı: 41,20 lira

İzmir'de;

Motorin litre fiyatı 41,94 lira

Benzin litre fiyatı 41,47 lira