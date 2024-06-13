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Akaryakıt fiyatları yine değişti: Motorine zam geldi! 13 Haziran 2024 benzin mazot fiyatları...

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
13 Haziran 2024 08:25 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 08:26
Akaryakıt fiyatları yine değişti: Motorine zam geldi! 13 Haziran 2024 benzin mazot fiyatları...

Brent petrol fiyatları dalgalı seyre devam ederken akaryakıt fiyatları da değişmeye devam ediyor. Bu kez motorine zam geldi.. İşte İstanbul, Ankara, İzmir 13 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları...

Benzin mazot fiyatları Brent petrol piyasası ile doğrudan ilişkili olarak değişmeye devam ediyor. Brent petroldeki dalgalanma benzin ve motorin fiyatları için indirim ve zam anlamı taşıyor.

Bu doğrultuda bir zam haberi de motorin için geldi.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorin grubunda dün gece yarısından itibaren 1 lira 34  kuruş zam geldi. Fiyat zammı pompaya da hızlı bir şekilde yansıdı 

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR 13 HAZİRAN AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da;

Motorin litre fiyatı 40.62 lira

Benzin litre fiyatı 40.26 lira

Ankara'da;

Motorin litre fiyatı: 41,59 lira

Benzin litre fiyatı: 41,20 lira

İzmir'de;

Motorin litre fiyatı 41,94 lira

Benzin litre fiyatı 41,47 lira

Kaynak: tgrthaber.com
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