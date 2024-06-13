Dolar kuru FED kararı sonrası düşüşte! 30 TL altı ihtimali... 13 Haziran döviz kurları belli oldu

13 Haziran 2024 07:18 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 07:20

Dolar kuru ile ilgili kritik ABD Merkez Bankası (Fed) haziran ayı faiz kararı belli oldu. Fed, (TSİ) dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada beklentiler dahilinde politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Oranı 5.50 seviyesinde sabit bırakan Fed'in kararının ardından döviz piyasalarında dolar fiyatı ilk tepkiyi aşağı yönlü verdi. Peki dolar kuru bugün ne kadar

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL sabah 7.00 itibariyle piyasada 32,29 liradan alıcı buluyor

Euro fiyatı 35,18 seviyesinde yukarı yönlü harekette

Sterlin ise aynı saatte 41,75'ten işlem görüyor.

DOLAR 30 TL'NİN ALTINA DÜŞER Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döviz pozisyonu şu sıralar artıya geçmiş durumda ve döviz alımını azaltması da mümkün.

Ekonomi uzmanlarına göre Merkez'in döviz alımını azaltması durumunda dövizde aşağı yönlü baskılanma artabilir. Önümüzdeki günlerde dolar/TL’nin 30’ların altını test etmesi mümkün.

13 HAZİRAN DÖVİZ KURLARI