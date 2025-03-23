Akaryakıt fiyatlarına beklenen zam yukarı çekildi! Salı benzin, çarşamba motorin, perşembe LPG artacak

Akaryakıt fiyatlarında beklenen zam oranında değişikliğe gidildi. Benzine salı günü itibarıyla, motorin fiyatlarına da çarşamba günü artış beklentisi var. Perşembe günü ise otogaz fiyatlarının zamlanması bekleniyor. Araç sahipleri için tabelalar sil baştan değişecek. Özellikle uzun yol yapacaklar ve günlük kullanımı yüksek olanlar, zam gelmeden önce depolarını doldurmaya başladı.

Akaryakıt fiyatlarında artış beklentisi dolar kurundaki hareketliliğin ardından yükseldi. Sektör kaynakları salı benzine, çarşamba motorine ve perşembe günü LPG'ye zam yapılacağını belirtiyor. Şu an için araç sahipleri akaryakıt zamlarını yakından takip ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARINA YAPILACAK ZAM BEKLENTİLERİ GÜNCELLENDİ

Döviz kurunda yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında zam beklentisini artırdı. Sektör kaynakları, salı gününden itibaren benzin, motorin ve otogaza zam yapılacağını belirtti. Daha önce planlanan zam oranları artırıldı.

Benzin: İlk etapta 1,30 TL zam beklenirken, bu tutar 1,52 TL’ye yükseltildi. Pazartesiyi salıya bağlayan gece yürürlüğe girecek.

Motorin: Çarşamba günü itibarıyla 1,1 TL zam bekleniyor.

Otogaz: Perşembe günü için planlanan 65 kuruşluk zam, 70 kuruşa çıkarıldı.

AKARYAKITTA ZAM TRENDİ SÜRECEK Mİ?

Kur hareketliliğinin devam etmesi, akaryakıt fiyatlarındaki artışı da kaçınılmaz hale getiriyor. Brent petrol fiyatlarının seyrine ek olarak döviz kuru da akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Eğer TL’deki değer kaybı sürerse, önümüzdeki haftalarda yeni zamlar da gündeme gelebilir.

23 MART 2025 PAZAR GÜNÜ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.23 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları