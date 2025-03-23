Akaryakıt fiyatlarına beklenen zam yukarı çekildi! Salı benzin, çarşamba motorin, perşembe LPG artacak

Akaryakıt fiyatlarında beklenen zam oranında değişikliğe gidildi. Benzine salı günü itibarıyla, motorin fiyatlarına da çarşamba günü artış beklentisi var. Perşembe günü ise otogaz fiyatlarının zamlanması bekleniyor. Araç sahipleri için tabelalar sil baştan değişecek. Özellikle uzun yol yapacaklar ve günlük kullanımı yüksek olanlar, zam gelmeden önce depolarını doldurmaya başladı.
Akaryakıt fiyatlarında artış beklentisi dolar kurundaki hareketliliğin ardından yükseldi. Sektör kaynakları salı benzine, çarşamba motorine ve perşembe günü LPG'ye zam yapılacağını belirtiyor. Şu an için araç sahipleri akaryakıt zamlarını yakından takip ediyor.
Döviz kurunda yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında zam beklentisini artırdı. Sektör kaynakları, salı gününden itibaren benzin, motorin ve otogaza zam yapılacağını belirtti. Daha önce planlanan zam oranları artırıldı.
Kur hareketliliğinin devam etmesi, akaryakıt fiyatlarındaki artışı da kaçınılmaz hale getiriyor. Brent petrol fiyatlarının seyrine ek olarak döviz kuru da akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Eğer TL’deki değer kaybı sürerse, önümüzdeki haftalarda yeni zamlar da gündeme gelebilir.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
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