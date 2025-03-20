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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Emekliler artık su faturası ödemeyecek! 2025 yılı boyunca geçerli

2025 yılına kadar emekliler için su faturaları tamamen ücretsiz olacak. Müjdeyi Karabük Belediyesi verdi. Hizmetten yararlanmak isteyen emeklilerin başvuru yapması gerekiyor. Artan su faturaları karşısında zorlanan emekliler için can suyu olacak uygulama başlıyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 16:47

Emekliler yıl sonuna kadar su faturası ödemeyecek. Emekliler için Karabük Belediyesi yeni destek uygulamasını duyurdu. Belgeler ile veznelere müracaat eden emekliler 2025 yılı boyunca su faturası ödemeyecek.

EMEKLİLER SU FATURASINDAN MUAF OLACAK

Emekliye nefes aldıracak bir haber geldi. 2025 yılı boyunca emekliler su faturası ödemeyecek. Karabük’te 2025 yılı itibarıyla emekliler için su faturalarının tamamen ücretsiz olacağı açıklandı.

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EMEKLİLERİN VEZNELERE BAŞVURU YAPMASI GEREKİYOR

Hizmetten yararlanmak isteyen emeklilerin başvuru yapması gerekiyor. Başvuru belgeleri şöyle;

  • SGK’dan alınmış emeklilik belgesi,
  • Kimlik fotokopisi
  • Başvuru dilekçesi

Yukarıda belirtilen belgeler ile başvurular, belediyenin belirlediği noktalardan yapılabilecek.

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FATURA DESTEĞİ YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

Emekliler için hayata geçirilen bu uygulama, 2025 yılı boyunca kesintisiz sürecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Bu ay su faturası neden yüksek geldi?
Su faturasının yüksek gelmesinin sebepleri; Bina tesisatında su kaçağı olması, Hatalı endeks okunması, Su sayacının arızalı olması, Normalden fazla su tüketimi yapılması durumunda fazla fatura gelebilmektedir.
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