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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Enerji vampirlerine operasyon! Elektrik faturanızı fazla ödemeyi bırakın: Yüzde 30 düşecek

Yüksek faturalardan bıktıysanız eğer bu basit yöntemle evinizi daha enerji verimli hale getirebilir ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Artan enerji maliyetleri yaygın bir endişe kaynağı iken yüksek faturanızı yüzde 50 düşürecek o hileler belli oldu. İşte enerji vampirlerinin elektrik faturalarınız üzerindeki etkisini en aza indirmek için uzmanların sıraladığı tavsiyeler.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 16:14

Elektrik faturanızda yüzde 50 tasarruf etmenize yardımcı olabilecek ipuçları belli oldu. Mevsimsel dalgalanmalar artarken yüksek elektrik faturalarıyla başa çıkmanın pek çok yolu bulunuyor. Temel taktiklerden biri enerji vampirlerine (kapalı olduklarında bile elektrik çeken cihaz ve aletlere) müdahale etmekten geçiyor. Televizyonlar, bilgisayarlar, yazıcılar, kahve makineleri ve hatta elektrikli diş fırçaları gibi ürünler yüksek faturanızın en büyük suçluları.

YÜKSEK FATURANIN SUÇLUSU ENERJİ VAMPİRLERİ

Bahar gelmiş olabilir, ancak tişört ve şort havası hala çok uzakta. Evlerimizde ısıtıcılar çalışmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar yatma vakti geldiğinde hala elektrikli battaniyeyle kıvrılıyor. Bu yüzden elektrik faturanızın düşmeye başlaması biraz zaman alabilir. Yine de bugünden tasarruf edebilirsiniz. Kullandığınız bazı cihaz ve aletler sessizce elektriğinizi ve cüzdanınızı tüketiyor. Ama bunun kolay bir çözümü var. Fişlerini çekin.

SESSİZ SEDASIZ CEBİNİZİ BOŞALTIYORLAR

Enerji vampirlerinin enerji faturalarınız üzerindeki etkisini en aza indirmek için uzmanlar, kullanılmadıkları zamanlarda bu cihazların fişlerinin çekilmesini öneriyor. Küçük bir adım gibi görünebilir, ancak bu basit alışkanlık ortalama bir haneye yüzde 30'a kadar tasarruf sağlayabilir.

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CİHAZLARIN FİŞİNİ ÇEKMEK GERÇEKTEN TASARRUF SAĞLAYABİLİR Mİ?

Cihazlarınızın fişini çekmek mantığa aykırı görünebilir. Ne de olsa kapalıdırlar, öyleyse neden enerji emsinler ki, diyebilirsiniz. Gerçek şu ki, ev aletleri kapalı ancak fişe takılı olsalar bile enerji kullanmaya devam ediyor. Cihaz ister kapalı ister bekleme modunda olsun, en kötü suçlulardan bazıları şunlardır:

  • Cihazın kapalı olduğunu gösteren ışıklar veya diğer göstergeler şeklinde hala enerji kullanabilen bir cihaz.
  • Kapatılmak yerine uyku moduna alınan masaüstü bilgisayarlar.
  • Cihaz bağlı olmasa bile güç çekmeye devam eden şarj cihazları.
  • Sürekli güç çeken medya oynatıcılar, özellikle de arka planda güncellemeleri taramaya devam edenler.
  • Telsiz telefonlar gibi aktif kullanımda olmadığında ekran gösteren telefonlar.
  • Her zaman açık ekranlara, internet bağlantısına ve elektronik kontrollere sahip buzdolabı, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi gibi yeni akıllı ev aletleri.
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PARA TASARRUFU İÇİN BEKLEME GÜCÜNÜZÜ AZALTIN

İlk adım olarak aktif olarak kullanılmayan veya sık kullanılmayan her şeyin fişini çekin. Fişi kolayca çekilebilecek cihazlara örnek olarak misafir odalarındaki TV'ler ve set üstü kutular verilebilir. Radyo veya CD çalar gibi medya oynatıcıları da kullanılmadıkları zaman fişten çekmek gerekir. Cihazınızı şarj cihazından çıkardığınızda, şarj cihazını da çıkarma alışkanlığı edinmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, artık kullanmadığımız ne kadar çok cihazın fişe takılı olduğuna şaşırabilirsiniz. Bunlara örnek olarak eski kablosuz telefonlar, eski medya oynatıcılar veya işlevsel olmaktan çok dekoratif olan lambalar verilebilir. Özellikle prizleriniz ulaşılması zor yerlerdeyse, her şeyin fişini çekip yeniden takmak sıkıcı olabilir. Prize erişilemiyorsa, evinizi yeniden dizayn edin.

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Sıkça Sorulan Sorular

65 yaş üstü elektrik indirimi var mı?
PDK tarafından yayımlanan tarife tablolarında 65 yaş üstü tüketiciler ve engelliler için ayrıca bir indirim bulunmamakta.
ETİKETLER
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#Ekonomi
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