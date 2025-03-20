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 | Kübra Çelepi

Filiz Eryılmaz uyardı: Kur yükseliyor diye dövize koşmayın!

Dün dolar TL'de panikle sonuçlanan sert bir yükseliş yaşandı. Kur 41 seviyesini gördü. Ekonomist Filiz Eryılmaz, kuru kontrol altına alma konusunda Merkez Bankası'nın güçlü araca sahip olduğunu, ancak piyasada volatilite devam edebileceğini ifade etti. Dünkü şok hareketin ardından piyasada “Dolar/TL daha da yukarı gider mi?” sorusu gündeme geldi. Filiz Eryılmaz, dünün ardından enflasyon ve faiz beklentilerinin değiştiğini belirterek "Sürpriz gelebilir" uyarısında bulundu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 11:31

Dolar TL piyasası alev alev. Dün kurlarda ani ve şok bir yükseliş yaşandı. Merkez Bankası müdahaleye geçse de, kur 41,1 seviyesini gördü. Sert fiyat hareketleri manipülatif hareketler ihtimalini gündeme getirdi. Dolar TL'nin artması enflasyon beklentilerini yükselterek faiz artırımı ihtimalini de masaya getirdi. Piyasalardaki panik havasına rağmen Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, temkinli tavsiyelerde bulunarak Merkez Bankası'na güven duyulması gerektiğini vurguladı.

DOLAR TL’DE ŞOK HAREKET BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİRDİ

TGRT Haber TV'ye konuşan Ekonomist Filiz Eryılmaz'ın açıklamaları şöyle;

Dünkü haber akışlarıyla birlikte piyasalarda ciddi bir panik havası hakimdi. Özellikle Dolar TL tarafında sert bir yükseliş yaşandı. Spot piyasada, yalnızca bir saat içinde yüzde 13-14’lük bir artış görüldü. Bu ani dalgalanma, piyasada “Merkez Bankası müdahale etmiyor mu?” sorusunu gündeme getirdi.

MANİPÜLATİF HAREKET Mİ?

Ancak sonradan anlaşıldı ki, kamu bankalarının limitlerinin sınırlı olması nedeniyle Merkez Bankası ilk etapta güçlü bir müdahalede bulunamadı. Saat 10.40’tan sonra devreye giren Merkez Bankası, doları bir miktar baskıladı. Ancak yine de kur 41,1 seviyesini gördü. Bu, kısa sürede yaşanan adeta bir “kur şoku” oldu.

PİYASADA PANİK VE SERT SATIŞLAR YAŞANDI

Bu tür sert fiyat hareketlerinin ardından genellikle piyasa işlemleri denetlenir. Dün yaşanan sert çıkışlar, bazı çevreler tarafından manipülatif bir hareket olarak da yorumlandı. Sabah saatlerindeki yükselişin arkasında ise güçlü yabancı çıkışları vardı.

10 milyar dolarlık carry trade çıkışından söz ediliyor. Bu, tarihi ölçekte büyük bir çıkış anlamına geliyor ve piyasadaki carry trade pozisyonlarının neredeyse yarısının tasfiye edildiği anlamına geliyor. Piyasa sığ olunca, bu kadar büyük bir yabancı çıkışı döviz talebini artırarak kurun hızla yükselmesine neden oldu.

MERKEZ BANKASI NEDEN GEÇ KALDI?

Merkez Bankası, kamu bankalarının limitlerinin sınırlı olması nedeniyle piyasaya zamanında müdahale edemedi. Kurun 41 seviyesini test etmesinin ardından müdahale gelse de, ilk aşamada yeterince etkili olunamadı.

Ancak Merkez Bankası’nın rezervleri hâlâ güçlü ve bundan sonra kurun belli bir bant aralığında tutulması için daha kararlı adımlar atılması bekleniyor.

KURDA YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Dünkü şok hareketin ardından piyasada “Dolar/TL daha da yukarı gider mi?” sorusu gündeme geldi. Ancak mevcut koşullarda Merkez Bankası’nın elindeki araçlarla kuru kontrol altında tutmaya çalışacağı belirtiliyor. Öte yandan, yabancıların TL’den çıkışı devam ederse ve carry trade pozisyonları daha da çözülürse, volatilitenin sürmesi muhtemel. Fakat Merkez Bankası’nın kararlı müdahaleleri nedeniyle kurda ani sıçramalar yerine, daha kontrollü bir hareket izlenmesi bekleniyor.

PANİĞİN ARDINDAN NE BEKLENİYOR?

Dünkü kur şoku, enflasyon beklentilerini de yukarı çekti. Mart ayı enflasyonunun artık %2’nin altında kalması zor. Piyasa, %3’lük bir enflasyon oranını fiyatlamaya başladı. Üreticiler, kurdaki artışı maliyet artışı olarak gösterecek ve fiyatlamalara yansıtacak.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Bu da yıl sonu enflasyon beklentilerinin yukarı revize edilmesine neden oldu. Merkez Bankası’nın %28 olan yıl sonu enflasyon tahmininin %31’lere çekilmesi bekleniyor.

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FAİZ ARTIRIMI MASADA MI?

Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz kararı Nisan ayında. JP Morgan, dünkü hareketlerin ardından faiz politikasına ilişkin analizini güncelledi. Banka, daha önce 250 baz puanlık faiz indirimi beklerken, artık 150 baz puanlık indirim öngörüyor.

Piyasada, Merkez Bankası’nın gerekirse faiz artırımı yapabileceği ihtimali de konuşuluyor. Kurda ani bir sıçrama olursa, faiz artırımı ihtimali masada olabilir.

KUR YÜKSELİYOR DİYE DÖVİZE KOŞMAYIN

Piyasalardaki panik havası, yatırımcılarda "kur daha da yükselecek" endişesi oluştursa da, bu noktada temkinli olunmalı. Merkez Bankası, rezervlerini kullanarak kuru belli bir aralıkta tutmaya çalışacak. Sürekli dövize yönelmek yerine, piyasayı sakin takip etmek ve ani kararlar vermemek gerek. Merkez Bankası'nın kur şoklarını engellemek için elinde hala güçlü araçlar bulunuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Dolar 2025'te ne olur?
2025 yılı sonunda 36 TL seviyesinde sabitleneceği öngörülüyor.
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