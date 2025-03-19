Emekli ikramiyesi ödeme takvimi! Oda, banka ve sandık emeklileri için kritik ikramiye açıklaması

Bayram ikramiyesi ödemeleri, parlamentoda yasalaşması beklenen torba kanun ile başlayacak. Ödemeler 24 Mart Pazartesi günü 4A SSK’lı emeklilerine başlayacak ve en geç 28 Mart Cuma günü tamamlanacak. Oda, banka ve sandık emeklileri hala bayram ikramiyesinden mahrum kalmaya devam ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş konuyla ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
Bayram ikramiyesi 18 maddelik torba kanun onayından sonra verilecek. SGK ödeme takvimi belli oldu. 24 Mart Pazartesi günü 4A sigortalıların ödemeleri ile başlayacak takvim 28 Mart Cuma günü tamamlanmış olacak. "Bayram ikramiyesinin bayramdan önce ödenmemesi mümkün değil" diyen SGK Başuzmanı İsa Karakaş, oda, banka ve sandık emeklileri hakkında konuştu.
İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;
"Çok sayıda emekli, bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor ve bu konuda birçok soru soruluyor. Bayram ikramiyesinin ödenebilmesi için her şeyden önce Meclis’te bulunan 18 maddelik torba kanunun yasalaşması gerekiyor. Peki, torba kanun şu anda ne aşamada derseniz, bu hafta, yani 19 Mart Çarşamba günü Meclis’te görüşülecek ve kabul edileceğini söyleyebiliriz.
Meclis’ten geçtikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Onayın ardından Resmî Gazete’de yayımlanacak. Yayımlandıktan sonra ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bir ödeme takvimi oluşturacak ve ikramiye ödemeleri yapılacak.
Bayram ikramiyesinin bayramdan önce ödenmemesi mümkün değil; mutlaka bayramdan önce ödenecek. SGK’nın başında zaten bankacılık konusunda deneyimli bir başkan bulunuyor. Dolayısıyla ikramiyelerin bayramdan önce ödeneceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
7143 Sayılı Kanun’un 23’üncü Maddesi ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Ek-18’inci madde ile SGK Emeklileri 2018 Yılından Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere yılda iki defa Bin’er TL İkramiye almaya başladılar. Ancak bu haktan mahrum bırakılan Özel Banka emeklileri, Kanunla kurulmuş özel sandıklardan emekli olanlar ve Borsa emeklilerinin mağduriyeti var.
Ancak şunu da belirtmek gerekiyor: Oda ve sandık emeklileri hâlâ bayram ikramiyesinden mahrum bırakılmaktadır. Bu konuda bir düzenleme yapılması şart. Ben, gazete yazılarımda ve televizyon programlarında defalarca dile getirdim, buradan da sesleniyorum: Eski 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi ve 5510 sayılı yasa gereğince emeklilerin bayram ikramiyesi almalarının önünde hiçbir engel yoktur. Bu ikramiyeyi vermek zorunludur. Bankalar ve sanayi-ticaret odaları emeklilerine bayram ikramiyesini ödemelidir. Bu ikramiyeyi ödediklerinde iflas etmezler; sonuçta 4.000 TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz.
Mart ayında dilekçe vermiş olanlar, maalesef Ramazan Bayramı ikramiyesini alamayacak. Ancak Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecekler. Daha önce defalarca hatırlattığımız gibi, 28 Şubat tarihine kadar dilekçe veren tüm emekliler, bayram ikramiyesinden faydalanacak.
15 bin 880 emekliye, Ramazan ve Kurban bayramlarında 4’er bin TL ikramiye verilecek. Yani emekliler, bu yıl toplam 8 bin TL ödeme alacaklar. Mart ayının son haftasında, yani 24 Mart Pazartesi günü, 4A (SSK) sigortalıları ile ödemeler başlayacak. Tahsis numaranıza bakarak, önceki bayramlarda olduğu gibi ödeme sırasını takip edebilirsiniz. İlk ödeme 24 Mart Pazartesi günü SSK’lılara yapılacak ve en geç 28 Mart Cuma günü tüm ödemeler tamamlanmış olacak. Böylece emeklilerimiz bayrama ikramiyelerini almış olarak girecek.
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri ise tahsis numarasına göre yapılacak.
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü günleri; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler