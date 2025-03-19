Emekli ikramiyesi ödeme takvimi! Oda, banka ve sandık emeklileri için kritik ikramiye açıklaması

Bayram ikramiyesi ödemeleri, parlamentoda yasalaşması beklenen torba kanun ile başlayacak. Ödemeler 24 Mart Pazartesi günü 4A SSK’lı emeklilerine başlayacak ve en geç 28 Mart Cuma günü tamamlanacak. Oda, banka ve sandık emeklileri hala bayram ikramiyesinden mahrum kalmaya devam ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş konuyla ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Bayram ikramiyesi 18 maddelik torba kanun onayından sonra verilecek. SGK ödeme takvimi belli oldu. 24 Mart Pazartesi günü 4A sigortalıların ödemeleri ile başlayacak takvim 28 Mart Cuma günü tamamlanmış olacak. "Bayram ikramiyesinin bayramdan önce ödenmemesi mümkün değil" diyen SGK Başuzmanı İsa Karakaş, oda, banka ve sandık emeklileri hakkında konuştu.

HANGİ EMEKLİ NE ZAMAN BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Çok sayıda emekli, bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor ve bu konuda birçok soru soruluyor. Bayram ikramiyesinin ödenebilmesi için her şeyden önce Meclis’te bulunan 18 maddelik torba kanunun yasalaşması gerekiyor. Peki, torba kanun şu anda ne aşamada derseniz, bu hafta, yani 19 Mart Çarşamba günü Meclis’te görüşülecek ve kabul edileceğini söyleyebiliriz.

BAYRAM İKRAMİYESİ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Meclis’ten geçtikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Onayın ardından Resmî Gazete’de yayımlanacak. Yayımlandıktan sonra ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bir ödeme takvimi oluşturacak ve ikramiye ödemeleri yapılacak.

BAYRAM ÖNCE ÖDENMEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Bayram ikramiyesinin bayramdan önce ödenmemesi mümkün değil; mutlaka bayramdan önce ödenecek. SGK’nın başında zaten bankacılık konusunda deneyimli bir başkan bulunuyor. Dolayısıyla ikramiyelerin bayramdan önce ödeneceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.

ODA BANKA VE SANDIK EMEKLİLERİNE KÖTÜ HABER

7143 Sayılı Kanun’un 23’üncü Maddesi ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Ek-18’inci madde ile SGK Emeklileri 2018 Yılından Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere yılda iki defa Bin’er TL İkramiye almaya başladılar. Ancak bu haktan mahrum bırakılan Özel Banka emeklileri, Kanunla kurulmuş özel sandıklardan emekli olanlar ve Borsa emeklilerinin mağduriyeti var.

Ancak şunu da belirtmek gerekiyor: Oda ve sandık emeklileri hâlâ bayram ikramiyesinden mahrum bırakılmaktadır. Bu konuda bir düzenleme yapılması şart. Ben, gazete yazılarımda ve televizyon programlarında defalarca dile getirdim, buradan da sesleniyorum: Eski 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi ve 5510 sayılı yasa gereğince emeklilerin bayram ikramiyesi almalarının önünde hiçbir engel yoktur. Bu ikramiyeyi vermek zorunludur. Bankalar ve sanayi-ticaret odaları emeklilerine bayram ikramiyesini ödemelidir. Bu ikramiyeyi ödediklerinde iflas etmezler; sonuçta 4.000 TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz.

YENİ EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERENLER DİKKAT

Mart ayında dilekçe vermiş olanlar, maalesef Ramazan Bayramı ikramiyesini alamayacak. Ancak Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecekler. Daha önce defalarca hatırlattığımız gibi, 28 Şubat tarihine kadar dilekçe veren tüm emekliler, bayram ikramiyesinden faydalanacak.

4A, 4B, 4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

15 bin 880 emekliye, Ramazan ve Kurban bayramlarında 4’er bin TL ikramiye verilecek. Yani emekliler, bu yıl toplam 8 bin TL ödeme alacaklar. Mart ayının son haftasında, yani 24 Mart Pazartesi günü, 4A (SSK) sigortalıları ile ödemeler başlayacak. Tahsis numaranıza bakarak, önceki bayramlarda olduğu gibi ödeme sırasını takip edebilirsiniz. İlk ödeme 24 Mart Pazartesi günü SSK’lılara yapılacak ve en geç 28 Mart Cuma günü tüm ödemeler tamamlanmış olacak. Böylece emeklilerimiz bayrama ikramiyelerini almış olarak girecek.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri ise tahsis numarasına göre yapılacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü günleri; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde alacak.