EYT'liler dikkat! En avantajlı emeklilik yolunu tek tek açıkladı: Maaşınız katlanacak

EYT'liler için prim eksiklerini tamamlamak ve daha avantajlı emekli olmak için sigortalı çalışmak, Bağ-Kur'lu olmak veya borçlanması yapmak gibi yöntemler mevcutken SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Emeklilik planı yaparken ilk işe başlanan tarihten itibaren prim günleri, sigortalılık süreci gibi detayları değerlendirmenin önemine dikkat çeken uzman, daha avantajlı emekli olmanın yollarını açıkladı. Yaşınızı beklerken daha yüksek emekli maaşı alabilirsiniz.
Emeklilik planlaması yaparken dikkat. SGK Uzmanı Özgür Erdursun sigorta statüsü ve prim ödemeleri gibi konuları ele aldı. EYT'lilerin eksik prim günlerini tamamlama ve emeklilik seçeneklerini en avantajlı hale getirmenin yollarını paylaştı. İşte emekli maaşınızı artırmanın gizli formülü.
Özgür Erdursun'un açıklamaları şöyle;
"Emeklilik süreci, sigortalılık durumu ve prim ödemeleriyle ilgili birçok detayı içeren karmaşık bir süreç. Eksik prim günlerini tamamlama, emeklilik statüsünü belirleme ve en avantajlı emeklilik planını oluşturma konusunda bilinmesi gereken önemli noktalar bulunuyor.
EYT’liyim, prim günüm eksik. Nasıl tamamlayabilirim? EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında yer alıyorsanız ve yaşa tabi olmadan emekli olabiliyorsanız, ancak prim günleriniz eksikse, tamamlamanın birkaç yolu vardır:
Eksik prim günlerinizi en hızlı ve avantajlı şekilde nasıl tamamlayacağınızı belirlemek için ilk işe giriş tarihiniz, mevcut prim gününüz ve sigortalılık sürecinizin detaylarını değerlendirmek gerekir.
SSK Prim günümü tamamladım, yaşı bekliyorum: Şirket kurarsam ne yapmalıyım?
EYT’li değilseniz ve sigorta prim gününüzü tamamladıysanız ancak yaşınızı bekliyorsanız, şirket kurma veya kendi işinizi yapma planınızda dikkat etmeniz gereken noktalar şunlardır:
Son 2520 gün içerisinde en fazla hangi statüden prim ödendiği, hangi sigorta kolundan emekli olacağınızı belirleyecektir. Bu nedenle iş planınızı oluştururken sosyal güvenlik sistemine uygun hareket etmeniz, daha yüksek emekli maaşı almak açısından önemli.
Emekli olmayı planlayanlar için kritik bazı soruların cevaplanması gerekir:
Bu süreçleri doğru yönetmek, hem emekliliğinizi hızlandırabilir hem de daha yüksek maaş almanızı sağlayabilir. Emekliliğinizin iptal olmaması ve hak kaybı yaşamamanız için planlama yaparken tüm bu detayları göz önünde bulundurmalısınız."