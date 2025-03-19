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 | Kübra Çelepi

EYT'liler dikkat! En avantajlı emeklilik yolunu tek tek açıkladı: Maaşınız katlanacak

EYT'liler için prim eksiklerini tamamlamak ve daha avantajlı emekli olmak için sigortalı çalışmak, Bağ-Kur'lu olmak veya borçlanması yapmak gibi yöntemler mevcutken SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Emeklilik planı yaparken ilk işe başlanan tarihten itibaren prim günleri, sigortalılık süreci gibi detayları değerlendirmenin önemine dikkat çeken uzman, daha avantajlı emekli olmanın yollarını açıkladı. Yaşınızı beklerken daha yüksek emekli maaşı alabilirsiniz.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 15:09

Emeklilik planlaması yaparken dikkat. SGK Uzmanı Özgür Erdursun sigorta statüsü ve prim ödemeleri gibi konuları ele aldı. EYT'lilerin eksik prim günlerini tamamlama ve emeklilik seçeneklerini en avantajlı hale getirmenin yollarını paylaştı. İşte emekli maaşınızı artırmanın gizli formülü.

DAHA AVANTAJLI EMEKLİ OLMANIN YOLLARI

Özgür Erdursun'un açıklamaları şöyle;

"Emeklilik süreci, sigortalılık durumu ve prim ödemeleriyle ilgili birçok detayı içeren karmaşık bir süreç. Eksik prim günlerini tamamlama, emeklilik statüsünü belirleme ve en avantajlı emeklilik planını oluşturma konusunda bilinmesi gereken önemli noktalar bulunuyor.

PRİM GÜNÜ EKSİK OLAN EYT'LİLER DİKKAT

EYT’liyim, prim günüm eksik. Nasıl tamamlayabilirim? EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında yer alıyorsanız ve yaşa tabi olmadan emekli olabiliyorsanız, ancak prim günleriniz eksikse, tamamlamanın birkaç yolu vardır:

  • Sigortalı bir işte çalışarak prim ödemek
  • Bağ-Kur’lu olarak prim ödemek
  • Doğum, askerlik veya yurtdışı borçlanması yapmak

EMEKLİLİĞİNİZİ RİSKE ATMAYIN

Eksik prim günlerinizi en hızlı ve avantajlı şekilde nasıl tamamlayacağınızı belirlemek için ilk işe giriş tarihiniz, mevcut prim gününüz ve sigortalılık sürecinizin detaylarını değerlendirmek gerekir.

YAŞINIZI BEKLERKEN DAHA YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALABİLİRSİNİZ

SSK Prim günümü tamamladım, yaşı bekliyorum: Şirket kurarsam ne yapmalıyım?

EYT’li değilseniz ve sigorta prim gününüzü tamamladıysanız ancak yaşınızı bekliyorsanız, şirket kurma veya kendi işinizi yapma planınızda dikkat etmeniz gereken noktalar şunlardır:

  • Şirket kurarsanız Bağ-Kur’lu olmak zorunda mısınız?
  • Bağ-Kur primi ödemeden sigortalı kalabilir misiniz?
  • SSK’dan emekli olmak için en avantajlı yol nedir?
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YANLIŞ SİGORTA SEÇİMİ EMEKLİ MAAŞINIZI DÜŞÜREBİLİR

Son 2520 gün içerisinde en fazla hangi statüden prim ödendiği, hangi sigorta kolundan emekli olacağınızı belirleyecektir. Bu nedenle iş planınızı oluştururken sosyal güvenlik sistemine uygun hareket etmeniz, daha yüksek emekli maaşı almak açısından önemli.

EMEKLİ AYLIĞINIZI PLANLARKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Emekli olmayı planlayanlar için kritik bazı soruların cevaplanması gerekir:

  • İlk işe başlama tarihinize göre prim gününüz yeterli mi?
  • Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşında 3600 gün ile emekli olmak avantajlı mı?
  • Bağ-Kur, SSK ya da Emekli Sandığı arasında en avantajlı seçenek hangisi?
  • Ticari işletme kurduğunuzda hangi statüden prim ödemeniz gerekir?
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Bu süreçleri doğru yönetmek, hem emekliliğinizi hızlandırabilir hem de daha yüksek maaş almanızı sağlayabilir. Emekliliğinizin iptal olmaması ve hak kaybı yaşamamanız için planlama yaparken tüm bu detayları göz önünde bulundurmalısınız."

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Sıkça Sorulan Sorular

SSK ve Bağ-Kur arasındaki fark nedir?
SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), işçi ve memurların sosyal güvenlik haklarını düzenleyen sistemdir. Bağ-Kur (4B), kendi adına çalışan, esnaf, serbest meslek sahipleri ve şirket ortaklarının bağlı olduğu sosyal güvenlik sistemidir. Özetle: SGK, işçi ve memurları kapsarken, Bağ-Kur, kendi işini yapanları kapsar
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