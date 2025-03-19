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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Borsa İstanbul ikinci kez devre kesti! Dolar, euro ve altın fiyatları rekora doymuyor

Borsa İstanbul, yüzde 6,87 düşüşle açıldı ve devre kesti. Borsa İstanbul güne sert düşüşle başlarken, açılışta devre kesti. Kayıpların artmasıyla ikinci kez saat 14:08 itibarıyla borsa yeniden devre kesti. Dolar ve Euro tarihi zirveye ulaştı. Tahvil piyasasında satış baskısı arttı. Döviz de yükselişini sürdürdü ve dolar 42 lirayı aşarak rekor tazeledi. Dolar 42,1180 lira oldu. Euro ise 44 TL'yi aştı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 14:16

Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 6,87 düşüşle güne başladı. Dolar, Euro ve altın fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, tahvil piyasasında satış baskısı arttı. Borsa İstanbul iki kez devre kesti.

BORSA İSTANBUL İKİ KEZ DEVRE KESTİ

Saat 09:55:19 itibarıyla Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı. Borsa İstanbul güne sert düşüşle başlarken, açılışta devre kesti. Borsada 10.30 itibarıyla işlemler yeniden başlarken, kayıpların artmasıyla saat 14:08 itibarıyla borsa yeniden devre kesti.

DOLAR VE EURO TARİHİ ZİRVEDE

Döviz de yükselişini sürdürdü ve dolar 42 lirayı aşarak rekor tazeledi. Dolar 42,1180 lira oldu. Euro ise 44 TL'yi aştı.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKOR

Ons altın 3045 dolara çıkarak yeni zirvesini gördü. Gram altın ise tarihinde ilk kez 4000 TL seviyesine yükseldi.

TAHVİL PİYASASINDA SATIŞ BASKISI

Türkiye’nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 38,31’e, 5 yıllık faiz yüzde 32,26’ya, 10 yıllık faiz ise yüzde 28,88’e çıktı.

VİOP SERT KAYIPLA AÇILDI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat yüzde 3,9 düşüşle 11.930 puandan açıldı.

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MEHMET ŞİMŞEK'TEN GÜVEN MESAJI

Piyasalardaki oynaklık sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor." açıklamasında bulundu.

KÜRESEL PİYASALAR FED KARARINA ODAKLANDI

Bu hafta 15 merkez bankasının faiz kararı takip edilirken, özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu akşam saat 21.00’de açıklayacağı faiz kararı küresel piyasalar için kritik önemde olacak. Fed Başkanı Powell’ın mesajları da yakından izlenecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Devre kestikten sonra ne olur?
Devre kesici çalıştığı andan itibaren emir toplama aşamasına geçilir. Bu aşamada fiyatlar teoriktir ve işlem miktarı gösterilir. Belirli bir süre boyunca emir toplanır ve ardından eşleşme süreci başlar. Tüm süreçler tamamlandığında hisse alım satımı ve diğer işlemler normale dönerek devam eder.
ETİKETLER
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#Ekonomi
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