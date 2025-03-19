Emeklilikte kademe bekleyenler dikkat! Kolayca tazminat alabilirsiniz: İsa Karakaş açıkladı

Emeklilikte kademe bekleyenler için kıdem tazminatı yol haritasını SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı. 7.000 gün prim şartını sağlayanlar 9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girmişlerse kıdem tazminatı yazısını SGK'dan alabilir. 7.000 gün prim şartını sağlamayanlar 4500 gün prim şartını ve sigorta girişinden itibaren 25 yıl süre geçirmesi gerekiyor.

Emeklilikte kademe bekleyenlerin kolay tazminat alma yolları belli oldu. Emeklilikte kademe bekleyenler, 3600 gün prim ile kıdem tazminatı alabilir mi, sorusuna SGK Baş uzmanı İsa Karakaş cevap verdi. Kıdem tazminatı yazısı alarak istifa eder ise ihbar tazminatı alır mı? Bu soruların cevapları da haberde yer alıyor. İşte emeklilikte kademe bekleyenlerin SGK’dan kıdem tazminatı yazısı alarak istifa etmeleri durumunda kıdem tazminatı almanın yolları.

EMEKLİLİKTE KADEME BEKLEYENLERE TAZMİNAT

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Emeklilikte kademe bekleyen arkadaşlarımızın en çok merak ettiği konuları ele alacağız. Şu anda emeklilikte kademe bekleyenler, Ankara’da ve Türkiye’nin gündemine oturmuş durumda. Dolayısıyla, neredeyse hangi gazeteye veya medya organına bakarsanız bakın, bu konunun gündemde olduğunu görebilirsiniz. Bu, ileriye dönük inanılmaz bir işaret. Adeta EYT sürecinde yaşananların aynısını yaşıyoruz. Seçim sürecine yaklaştıkça, iktidarın da emeklilikte kademe konusunu göz önünde bulundurması ve gündeme alması gerekecektir.

3600 GÜN PRİM İLE KIDEM TAZMİNATI ALINABİLİR Mİ?

Emeklilikte kademe bekleyenlerin en çok sorduğu sorulardan biri, 3600 gün primle işimizden ayrılıp kıdem tazminatı alabilir miyiz? Eğer ilk sigorta girişiniz 8 Eylül 1999 ve öncesi değilse, 3600 gün primle kıdem tazminatı yazısını SGK’dan alamazsınız.

SGK’DAN KIDEM TAZMİNATI YAZISI ALARAK TAZMİNAT ALMA YOLLARI

Peki, emeklilikte kademe bekleyenler SGK’dan kıdem tazminatı yazısını alarak istedikleri zaman istifa edebilir ve kıdem tazminatı alabilir mi? Bu sorunun cevabı için iki farklı seçenek bulunmaktadır:

9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girdiyseniz ve 7.000 gün priminiz varsa, SGK’ya başvurarak kıdem tazminatı yazısını alabilir, bunu işvereninize vererek kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

Eğer 7.000 gün priminiz yoksa, sigorta girişinizden itibaren 25 yıllık sürenin geçmesi gerekmektedir. 4500 gün priminiz varsa ve sigorta girişinizin üzerinden 25 yıl geçtiyse, bu şartlarla kıdem tazminatı yazısını alarak istifa edebilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI YAZISI ALANLAR DİKKAT

Ancak burada önemli bir noktaya dikkat etmek gerekir. Kıdem tazminatı yazısını almış olsanız bile, işinizi garantiye almak için noter aracılığıyla işvereninize bir bildirimde bulunmanız faydalıdır.

Bu bildirimi, “Yaş dışında emeklilikle ilgili tüm koşulları yerine getirmiş bulunmaktayım. Kıdem tazminatı yazısı ekte olup, bu nedenle iş yerimden ayrılmak istiyorum.” şeklinde yazarak işvereninize noter yoluyla göndermeniz önerilir. Bu bildirim yapıldıktan sonra, işvereniniz kıdem tazminatınızı ödemek zorundadır.

İHBAR TAZMİNATI ALINABİLİR Mİ?

SGK’dan kıdem tazminatı yazısını alıp kendiniz istifa ettiğinizde, ihbar tazminatı alamazsınız. Çünkü işçiler kendi isteğiyle işten ayrıldıkları takdirde, haklı bir sebep olsa bile ihbar tazminatına hak kazanamazlar. Ancak kıdem tazminatı hakkınız korunur.