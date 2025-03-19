Finansa erişim için Çin Modeli geliyor! Sanayi 2030 Vizyon Stratejisi yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen Sanayi 2030 Vizyon Stratejisi’nin detayları ortaya çıktı. Kamu bankaları, sektörel fonlar, girişim sermayeli şirketlerin devreye gireceği modelde, yatırımlara destek gelecek. Bu kapsamda ihracat artırmayı hedefleyen­ler, hedefleri doğrultusunda, parasal desteklerden faydala­nabilecek. Sektörel fonlara yeni düzenlemeler gelecek.

Yeni teşvik modelinin ayrıntıları gelmeye başladı. Sanayi 2030 Vizyon Stratejisi kapsamında kamu bankaları, sektörel fon­lar, girişim sermayeli şirketler devreye girecek. Üretim, istih­dam ve ihracatın artışına dü­şük faiz, uzun vade gibi argü­manlarla katkı sağlayacak bu kurum ve kuruluşlara avantaj­lar sağlanacak. Hedeften sapan cezalandırılacak. Türkiye, sanayi ve teknolojide küresel rekabet gücünü artırmaya hazırlanıyor.

YENİ TEŞVİK MODELİ GELİYOR

Dünya'da yer alan habere göre, önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen Sanayi 2030 Vizyon Stratejisi, Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini artıracak devrim niteliğinde yenilikler içeriyor.

TEKNOLOJİ, İSTİHDAM VE İHRACATA DESTEK YAĞACAK

Sanayiciler, üretimlerini yenilemek ve geliştirmek, yeni istihdam sağlamak ve ihracatlarını artırmak için güçlü parasal desteklerden faydalanacak.

ÇİN MODELİ FİNANSA ERİŞİMDE İLAÇ OLACAK

Kamu bankaları, sektörel fonlar ve girişim sermayesi şirketleri devreye girerek sanayicilere düşük faizli, uzun vadeli finansman imkanı sunacak. Çin’in sanayiye ve ihracata sağladığı düşük faizli krediler, nakit destekler ve vergi indirimleri gibi yöntemler Türkiye’ye uyarlanacak.

ÜRETMEYENE YAPTIRIM UYGULANACAK

Desteklerden faydalanan ancak üretim hedeflerinden sapan firmalara ciddi yaptırımlar uygulanacak. Teşviklerin amacı, sanayi ve teknoloji alanlarında gerçek bir atılım sağlamak.

STRATEJİK SEKTÖRLERE ÖNCELİK VERİLECEK

Tarımsal üretim, makine, savunma gibi kritik sektörlere bölgesel gelişmişlik ve hammadde potansiyeli dikkate alınarak destek verilecek. Ayrıca, lojistik yatırımları özel sektöre açılacak. Bankalar dışında hisseye dönüşebilir tahvil ihracı, kitle fonlaması, girişim sermayesi gibi doğrudan finansman yöntemleri yaygınlaştırılacak.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME TAM DESTEK

Sanayinin dijital dönüşümü hızlandırılacak, firmalara çevrimiçi eğitimler sunulacak ve dijital olgunluk değerlendirme modeli geliştirilecek. Sanayi kümelerinin rekabet gücü ve verimliliği artırılacak, yüksek teknoloji üretimi teşvik edilecek ve nitelikli iş gücü desteklenecek.

KAMU ALIMLARI YERLİ ÜRETİME KALDIRAÇ OLACAK

Özellikle yerli üreticilere yönelik kamu alımları, sanayide yerlileşme ve teknolojik bağımsızlığı artıracak şekilde düzenlenecek. Yerel ve merkezi kurumlarla eşgüdümlü bölgesel kalkınma politikaları uygulanarak bölgeler arasındaki ekonomik dengesizlik azaltılacak.

DENETİM VE TAKİP ARTACAK

Sanayi ürünlerinin kalite ve güvenliği için sıkı denetimler uygulanacak, piyasa gözetimi etkinleştirilecek. Bu büyük dönüşüm sürecinin çerçevesini çizecek Sanayi 2030 Vizyon Stratejisi, Nisan veya Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.