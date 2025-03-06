Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Önce benzin sonra motorin fiyatı düşecek

Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor. Petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler, akaryakıt tüketicilerine sevindirici haberler vermeye devam ediyor. Ticaret tarifelerine yönelik belirsizliklerin etkisiyle düşen petrol fiyatları, benzin ve motorin fiyatlarına yansımaya başladı. 2 gün önce benzin fiyatlarında 1 lira 15 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Benzinin litre fiyatında yeniden indirim haberi geldi. Benzine 2 lira 6 kuruşluk indirim, motorin fiyatına ise litre başına 1 lira 60 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Akaryakıtta indirim tarihleri belli oldu.

Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki düşüş rüzgarı ile değişmeye devam ediyor. Son dönemde Brent petrolün varil fiyatı, 70 doların altına gerileyerek Eylül 2024’ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye ulaştı. Küresel piyasalarda yaşanan ticaret tarifeleri ve diğer belirsizlikler, petrol fiyatlarının gerilemesine neden olurken, bu durum akaryakıt sektöründe fiyat indirimi olarak tüketicilere yansıyor. İşte benzin, mazot ve LPG için zam ve indirim haberlerinin ayrıntıları.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA BÜYÜK İNDİRİM

Ekonomim’in sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzinin litre fiyatında 2 lira 6 kuruşluk indirim öngörülüyor. 2 gün önce benzin fiyatlarında 1 lira 15 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Bu ardışık indirimler, akaryakıt sektöründeki fiyat dalgalanmaları ile tüketicilere direkt yansımaya devam ediyor.

MOTORİN FİYATI DA DÜŞECEK

Benzin fiyatlarına yönelik yapılan indirimlerin yanı sıra, motorin grubunda da benzer bir indirim bekleniyor. Sektörden alınan bilgilere göre, cumartesi gününden itibaren motorin fiyatlarına litre başına 1 lira 60 kuruşluk bir indirim uygulanması öngörüldü. Bu indirim özellikle ticari araç kullananlar ve ağır vasıta sahipleri için önemli bir rahatlama sağlayacak.

PETROLDE DÜŞÜŞ RÜZGARI

Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, küresel piyasaların yanı sıra yerel ekonomik dinamikler üzerinde de etkili oluyor. Ticaret tarifelerine yönelik belirsizlik ortamının sürmesi, petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açarken, akaryakıt sektöründe yapılan fiyat indirimleri tüketicilerin cebine doğrudan yansıyor. Uzmanlar, bu tür indirimlerin kısa vadede tüketici harcamalarını hafifletebileceğini, ancak küresel piyasalardaki belirsizliklerin devam etmesi durumunda fiyat dalgalanmalarının tekrar gündeme gelebileceğini belirtti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Litre başına güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45 lira 39 lira

Motorin: 46 lira 65 lira

LPG: 27 lira 59 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45 lira 24 kuruş

Motorin: 46 lira 54 kuruş

LPG: 26 lira 99 kuruş

Ankara

Benzin: 45 lira 94 kuruş

Motorin: 47 lira 36 kuruş

LPG: 27 lira 49 kuruş

İzmir

Benzin: 46 lira 31 kuruş

Motorin: 47 lira 73 kuruş

LPG: 27 lira 34 kuruş