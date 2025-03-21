Akaryakıt fiyatlarına üçlü zam şoku! Benzin, motorin, LPG hepsi değişecek

Akaryakıt fiyatları döviz kurlarındaki artış rüzgarını arkasına aldı. Önümüzdeki hafta boyunca benzin motorin ve LPG fiyatlarına zam bekleniyor. Güncel akaryakıt fiyatlarında tabela değişecek. İşte benzin, mazot ve LPG fiyatlarına beklenen zam oranları.
Dövizdeki yükseliş araç sahiplerini vurdu. Akaryakıt fiyatlarında zam sinyali geldi. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik öncesi araç sahipleri depoları doldurmaya başladı. Döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini artırıyor.
Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, önümüzdeki hafta akaryakıt fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.
Hafta boyunca benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zam yaşanması beklenen zam oranları şöyle;
İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları
Ankara Akaryakıt Fiyatları
İzmir Akaryakıt Fiyatları