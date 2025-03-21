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 | Kübra Çelepi

Akaryakıt fiyatlarına üçlü zam şoku! Benzin, motorin, LPG hepsi değişecek

Akaryakıt fiyatları döviz kurlarındaki artış rüzgarını arkasına aldı. Önümüzdeki hafta boyunca benzin motorin ve LPG fiyatlarına zam bekleniyor. Güncel akaryakıt fiyatlarında tabela değişecek. İşte benzin, mazot ve LPG fiyatlarına beklenen zam oranları.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 12:29

Dövizdeki yükseliş araç sahiplerini vurdu. Akaryakıt fiyatlarında zam sinyali geldi. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik öncesi araç sahipleri depoları doldurmaya başladı. Döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini artırıyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI SİL BAŞTAN

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, önümüzdeki hafta akaryakıt fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN, LPG ZAMMI

Hafta boyunca benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zam yaşanması beklenen zam oranları şöyle;

  • Salı günü benzinin litre fiyatına 1,30 TL zam bekleniyor.
  • Çarşamba günü motorin fiyatlarına 1 TL artış öngörülüyor.
  • Perşembe günü LPG fiyatlarına 65 kuruşluk bir zam yapılacağı belirtiliyor.
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GÜNCEL BENZİN, MAZOT VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin: 45,23 TL/LT
  • Motorin: 45,41 TL/LT
  • LPG: 27,59 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin: 45,08 TL/LT
  • Motorin: 45,29 TL/LT
  • LPG: 26,99 TL/LT

Ankara Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin: 45,78 TL/LT
  • Motorin: 46,14 TL/LT
  • LPG: 27,49 TL/LT

İzmir Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin: 46,15 TL/LT
  • Motorin: 46,51 TL/LT
  • LPG: 27,34 TL/LT
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