SGK, asgari ücret desteğinden yararlanacak şirketleri belirledi! Emekli çalışanlara kötü haber

SGK, asgari ücret desteğinin 2025 yılında günlük 33 lira 33 kuruşa, aylık 1000 liraya çıkartıldığını açıkladı. İşverenler, destekten primi ödenen çalışanı için yararlanabilecek. Emekli çalışanlar destek kapsamında değil.
SGK, asgari ücret desteğinden yararlanacak şirketleri belirledi. Destek 2025 yılında günlük 33 lira 33 kuruşa çıktı. İşverenler, SGK'ya prim ödedikleri çalışanlar için desteği kullanabilecek. Emekli çalışanlar ise destekten yararlanmayacak.
SGK hangi şirketlerin asgari ücret desteğinden yararlanacağını açıkladı. Asgari ücret desteği 2025 yılında günlük 33 lira 33 kuruşa, aylık 1000 liraya çıkartıldı. İşverenler destekten primi ödenen çalışanlar için yararlanabilecek.
Emekli çalışanlar için asgari ücret desteği verilmeyecek. 2024'ün Ocak-Aralık döneminde bildirilen sigortalı sayısının altına düşürmemesi, şirketler arasında istihdamın kaydırılması durumunda da yararlanılamayacak. Primleri süresi içinde ödemeyenlerle SGK'ya borcu olan işletmelere de destek verilmeyecek. Ancak yapılandırmadan faydalananlar destek alabilecek. Asgari ücret desteği işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Kamu kurumları, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlar yararlanamayacak. 10 gün ve altında çalıştırılan ev hizmetleri için destek verilmeyecek. Apartman kapıcıları için de asgari ücret desteği alınabilecek.
Asgari ücret desteği, 2025 yılı öncesi kurulan işletmeler ile 2025 yılında kurulan işletmeler açısından farklı uygulanacak. Asgari ücret desteğinden yararlanma koşulları şöyle;
Asgari ücret desteği, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak ve işverenler herhangi bir başvuru şartı olmadan bu destekten yararlanabilecek. Ancak kamu kurumları, belediyeler ve il özel idareleri kapsam dışında kalacak.
Destek, işverenlerin sigorta prim borçlarına mahsup edilecek ancak işsizlik sigortası primlerini kapsamayacak. Ev hizmetlerinde çalışanlar da destekten faydalanabilecek. Ancak bu destek, yalnızca 10 gün ve üzeri sigortalı çalışanlar için geçerli olacak ve günlük 33.33 TL, aylık 1.000 TL olarak uygulanacak. 10 günden az çalışanlar için destek sağlanmayacak. Apartmanlarda çalışan kapıcılar da bu kapsama dahil edilecek.