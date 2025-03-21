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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

SGK, asgari ücret desteğinden yararlanacak şirketleri belirledi! Emekli çalışanlara kötü haber

SGK, asgari ücret desteğinin 2025 yılında günlük 33 lira 33 kuruşa, aylık 1000 liraya çıkartıldığını açıkladı. İşverenler, destekten primi ödenen çalışanı için yararlanabilecek. Emekli çalışanlar destek kapsamında değil.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 11:18

SGK, asgari ücret desteğinden yararlanacak şirketleri belirledi. Destek 2025 yılında günlük 33 lira 33 kuruşa çıktı. İşverenler, SGK'ya prim ödedikleri çalışanlar için desteği kullanabilecek. Emekli çalışanlar ise destekten yararlanmayacak.

ASGARİ ÜCRETTE SGK DESTEK ŞARTLARI AÇIKLANDI

SGK hangi şirketlerin asgari ücret desteğinden yararlanacağını açıkladı. Asgari ücret desteği 2025 yılında günlük 33 lira 33 kuruşa, aylık 1000 liraya çıkartıldı. İşverenler destekten primi ödenen çalışanlar için yararlanabilecek.

EMEKLİ ÇALIŞANLAR YARARLANMAYACAK

Emekli çalışanlar için asgari ücret desteği verilmeyecek. 2024'ün Ocak-Aralık döneminde bildirilen sigortalı sayısının altına düşürmemesi, şirketler arasında istihdamın kaydırılması durumunda da yararlanılamayacak. Primleri süresi içinde ödemeyenlerle SGK'ya borcu olan işletmelere de destek verilmeyecek. Ancak yapılandırmadan faydalananlar destek alabilecek. Asgari ücret desteği işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Kamu kurumları, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlar yararlanamayacak. 10 gün ve altında çalıştırılan ev hizmetleri için destek verilmeyecek. Apartman kapıcıları için de asgari ücret desteği alınabilecek.

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İŞLETMELER AÇISINDAN FARKLI UYGULANACAK

Asgari ücret desteği, 2025 yılı öncesi kurulan işletmeler ile 2025 yılında kurulan işletmeler açısından farklı uygulanacak. Asgari ücret desteğinden yararlanma koşulları şöyle;

  • 2024 yılında prime esas kazancı 1.000 lira, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işyerlerinde prime esas kazancı 2.000 lira ve linyit, taşkömürü çıkarılan işyerlerinde ise prime esas kazancı 2.667 lira ve altında olan işçi sayısı kadar 2025 yılında asgari ücret desteği verilecek.
  • İşverenler, uzun vadeli sigorta kollarına tabi, yani yaşlılık, ölüm sigortası ve malullük primi ödenen çalışanlar için asgari ücret desteğinden yararlanabilecek. Emekli çalışanlar için asgari ücret desteği verilmeyecek.
  • 2025 yılında da asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2024’ün ocak-aralık döneminde bildirilen sigortalı sayısının altına düşülmemesi gerekiyor.
  • Çalışanlarının primlerini süresi içinde ödemeyen veya eksik ödeyenler destekten faydalanamayacak.
  • SGK’ya borcu olan işletmelere de destek verilmeyecek.
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EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Asgari ücret desteği, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak ve işverenler herhangi bir başvuru şartı olmadan bu destekten yararlanabilecek. Ancak kamu kurumları, belediyeler ve il özel idareleri kapsam dışında kalacak.

Destek, işverenlerin sigorta prim borçlarına mahsup edilecek ancak işsizlik sigortası primlerini kapsamayacak. Ev hizmetlerinde çalışanlar da destekten faydalanabilecek. Ancak bu destek, yalnızca 10 gün ve üzeri sigortalı çalışanlar için geçerli olacak ve günlük 33.33 TL, aylık 1.000 TL olarak uygulanacak. 10 günden az çalışanlar için destek sağlanmayacak. Apartmanlarda çalışan kapıcılar da bu kapsama dahil edilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

SGK asgari ücret desteği ne kadar?
SGK asgari ücret desteğinin (6661), 2025 yılı Ocak ila Aralık dönemlerinde aylık 1.000,00 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir
ETİKETLER
#asgari ücret
#asgari ücret zammı
#asgari ücret tespit komisyonu
#asgari ücret komisyonu
#Ekonomi
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