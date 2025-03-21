Emekliye her ay 3000 TL sosyal destek! İsa Karakaş açıkladı

Meclis'e sunulan yeni bir kanun teklifi ile tüm emeklilere her ay 3.000 TL sosyal destek verilmesi planlanıyor. Türkiye’de milyonlarca emekli, çalışan ve mağdur gözünü Ankara’ya çevirmiş durumda. Öte yandan, bayram öncesi emeklilere ödenecek 4.000 TL’lik ikramiye kanun teklifi de halen Meclis’te bekliyor. Ankara'daki son gelişmeleri SGK Başuzmanı İsa Karakaş anlattı.

Mecliste, tüm emeklilere her ay 3000 TL sosyal destek verilmesi öneriliyor. Bu teklif, muhalefet tarafından sunuldu ve yasalaşması henüz belirsiz. Gerçek çözümün geçici yardımlar yerine emekli maaşlarının kalıcı olarak artırılması olacağını savunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Meclis'teki son durumu da anlattı.

EMEKLİYE HER AY 3000 TL SOSYAL DESTEK

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Türkiye’de milyonlarca emekli, çalışan ve mağdur gözünü Ankara’ya çevirmiş durumda. Her gün “Mecliste bizimle ilgili bir gelişme var mı?” diye soran emekliler için önemli bir kanun teklifinden bahsetmek istiyorum.

KANUN TEKLİFİ MECLİSTE

Meclise sunulan yeni kanun teklifine göre, tüm emeklilere her ay 3.000 TL sosyal destek verilmesi öngörülüyor. Bu desteğin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütçesinden değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanması planlanıyor.

Ancak bu teklif, muhalefet tarafından sunulmuş bir öneri. Dolayısıyla, yasalaşıp yasalaşmayacağı henüz belirsiz.

SOSYAL DESTEK YERİNE KALICI ÇÖZÜM ŞART

Bu noktada, söz konusu teklifin ne kadar mantıklı olduğu tartışmaya açık. Çünkü emeklilerin temel sorunu geçici destekler değil, maaşlarının yetersiz olmasıdır. Emekliler yıllarca prim ödemiş, hak ettikleri maaşı almak istiyorlar. Çözüm, geçici yardımlar değil, kalıcı ve adil bir maaş düzenlemesi olmalıdır.

Daha önce de vurguladığım gibi, emekliler için en önemli konu seyyanen zam sözünün yerine getirilmesidir. Seyyanen zam olmadan yapılan her sosyal destek, sadece geçici bir rahatlama sağlar ve uzun vadede emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmez.

EKONOMİ BÜYÜYORSA EMEKLİLER DE PAYINI ALMALI

Türkiye’nin milli geliri sürekli artıyor ve kişi başına düşen gelir 15.000 doları aştı deniliyor. Peki, bu büyüme emeklilere nasıl yansıyor? Eğer ekonomi gerçekten büyüyorsa, bu büyümeden emeklilere de adil bir pay verilmelidir.

Böylece emeklilerin maaşları gerçek enflasyon oranlarına göre güncellenebilir ve sürekli olarak sosyal yardım almak zorunda kalmazlar. Adil bir maaş artışı sistemi kurulduğunda, emekliler 3.000 TL gibi geçici desteklere ihtiyaç duymaz.

EMEKLİ İKRAMİYESİ HENÜZ MECLİSTEN GEÇMEDİ

Öncelikle, emekli ikramiyesi ile ilgili kanunun henüz Meclis'ten geçmediğini belirtmek gerekiyor. Bayram öncesi emeklilere ödenecek 4.000 TL’lik ikramiye kanun teklifi de halen Meclis’te bekliyor. Son gelişmelerin ardından bu teklifin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ YASALAŞACAK MI?

Eğer yasa kabul edilirse, önümüzdeki hafta ödeme takvimi açıklanacak ve bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatacak. Özetle, şu an Mecliste emeklilerle ilgili tek kanun teklifi her ay 3.000 TL sosyal destek sağlanması yönünde. Ancak bu teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağı belirsiz. Gerçek çözüm ise geçici destekler yerine, emekli maaşlarının kalıcı olarak artırılması ve verilen sözlerin yerine getirilmesi olacaktır. Meclisteki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.