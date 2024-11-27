Akaryakıt fiyatlarında gece yarısı sürprizi! Pompalarda ateş yandı: Benzine zam geliyor

27 Kasım 2024 10:51 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:02

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, değişmeye devam ediyor. Sık sık indirim ve zam haberleriyle güncellenen pompa fiyatlarında ateş yandı. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 74 kuruşluk zamlanacak. Motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor. İşte benzin zammı öncesi 27 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları.

Benzin​ fiyatlarına zam​ geliyor. Akaryakıtta tabela değişecek. Zamlı benzin fiyatı 28 Kasım Perşembe gününden itibaren pompaya yansıyacak. Geçtiğimiz günlerde benzinin litre fiyatına 62 kuruşluk indirim, motorine ise 1 TL 25 Kuruş zam gelmişti. GÜNCEL AKARYAKIT​ POMPA FİYATLARI DEĞİŞİYOR Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor. Benzin perşembe gününden itibaren zam zamlanacak. Benzine 74 kuruş zam beklenirken motorin ve LPG'de fiyat​ değişikliği beklenmiyor. Benzin fiyatlarına daha önce 60 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı. Zam öncesi Türkiye’deki güncel akaryakıt fiyatları şöyle; İSTANBUL GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI Benzin fiyatı: 42,33 TL

Motorin fiyatı: 44,18 TL

LPG fiyatı: 27,30 TL ANKARA GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI Benzin fiyatı: 42,77 TL

Motorin fiyatı: 44,75 TL

LPG fiyatı: 27,21 TL İZMİR GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI Benzin fiyatı: 43,25 TL

Motorin fiyatı: 44,25 TL

LPG fiyatı: 27,26 TL İlgili Haberler Motorine zam geldi, tabela değişti! Litresi 45 liraya çıktı