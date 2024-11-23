Motorine zam geldi, tabela değişti! Litresi 45 liraya çıktı

23 Kasım 2024 09:13 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 09:26

Pazartesi günü benzine yapılan indirimin ardından bu kez motorin fiyatları yükseldi. Gece yarısından itibaren litre başına 1 lira 25 kuruş zamlanan motorin, bazı şehirlerde 45 lirayı gördü. İşte detaylar...

Motorine zam mı geldi? 23 Kasım akaryakıt fiyatları merak ediliyor

Motorine zam mı geldi? 23 Kasım akaryakıt fiyatları merak ediliyor

Benzin motorine ne kadar indirim geldi? Akaryakıt fiyatları merak konusu oldu

Benzin motorine ne kadar indirim geldi? Akaryakıt fiyatları merak konusu oldu

Son dönemde petrol fiyatları​ ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzine yapılan 62 kuruşluk indirimin ardından bu kez motorin​ fiyatlarına zam geldi. 23 Kasım itibarıyla, gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam yapıldı. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 45 lirayı gördü.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI​

BENZİNİN LİTRE FİYATI

İstanbul (Avrupa Yakası): 42.33 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 42.22 TL

Ankara: 42.75 TL

İzmir: 43.24 TL

MOTORİNİN LİTRE FİYATI

İstanbul (Avrupa Yakası): 44.16 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 44.10 TL

Ankara: 44.73 TL

İzmir: 45.23 TL

OTOGAZIN LİTRE FİYATI

İstanbul (Avrupa Yakası): 26.03 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 25.49 TL

Ankara: 26.04 TL

İzmir: 25.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, birçok faktör dikkate alınarak hesaplanıyor. Öncelikle gümrüksüz rafineri fiyatı belirleniyor. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru baz alınarak hesaplanıyor. Rafineri fiyatına, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Ardından KDV dahil edilerek nihai satış fiyatı oluşturuluyor. Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların devam etmesi, önümüzdeki dönemde de akaryakıt fiyatlarının değişebileceğine işaret ediyor.