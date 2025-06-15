Akaryakıt fiyatlarında son durum! İşte 15 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Orta Doğu'da yaşanan gerilim tüm dünyayı hem ekonomik hem siyasi yönden etkilemeye devam ediyor. Benzine uygulanan zammın ardından motorin fiyatları da artmıştı ve cuma günü pompaya yansıtılmıştı. Peki 15 Haziran pazar günü güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

İsrail-İran geriliminden etkilenen Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor.

Peki 15 Haziran 2025 Pazar günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

Orta Doğu’da başlayan İsrail-İran savaşıyla birlikte küresel petrol piyasasında yaşanan hareketlilik, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Doğrudan bu krize bağlı olmasa da, Brent petrol ve döviz kurundaki yükselişin etkileri, önceden planlanan zamlarla pompaya yansıdı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 48.39 TL

Motorin litre fiyatı: 47.76 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 48.24 TL

Motorin litre fiyatı: 47.64 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 49.08 TL

Motorin litre fiyatı: 48.64 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 49.41 TL

Motorin litre fiyatı: 48.97 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL