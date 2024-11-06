Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

06 Kasım 2024 10:04 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 10:04

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Araç sahipleri bu nedenle sık sık akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 6 Kasım Çarşamba güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatları​ döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve global piyasa hareketleri doğrultusunda değişiklik göstermeye devam ediyor. Araç sahipleri bu fiyat dalgalanmalarından dolayı yola çıkmadan önce fiyatları güncel olarak kontrol ediyor. ÖTV artışları ve kur hareketlerinin etkileri, özellikle son dönemdeki indirim ve zam dalgaları ile fiyatları sıklıkla değiştiriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 6 Kasım 2024 itibarıyla İstanbul​, İzmir​ ve Ankara​'da benzin​ ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 6 Kasım 2024 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.85 TL

Motorin litre fiyatı: 42.81 TL

LPG litre fiyatı: 26.02 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.73 TL

Motorin litre fiyatı: 42.75 TL

LPG litre fiyatı: 25.48 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.27 TL

Motorin litre fiyatı: 43.36 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.71 TL

Motorin litre fiyatı: 43.85 TL

LPG litre fiyatı: 25.93 TL