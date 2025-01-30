Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor: Motorin fiyatlarında indirim bekleniyor

30 Ocak 2025 09:25 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 09:34

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 89 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İşte 30 Ocak 2025 güncel benzin motorin (mazot) fiyatları...