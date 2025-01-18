Akaryakıt fiyatları yeniden değişti: Benzine zam geldi! İşte güncel motorin, benzin ve LPG tabelası

18 Ocak 2025 09:27 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 09:29

Benzin fiyatı zamlandı. 18 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi. Benzinin litre fiyatına 91 kuruş zam yapıldı. Güncel akaryakıt fiyatları gelen son zamla birlikte değişti.

Benzin​ kullanan araç sahipleri yeni indirim veya zam​ haberlerini sorguluyor. Benzin grubunda, pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde 91 kuruş fiyat artışı yaşandı. Mazot ve LPG fiyatı ise değişmedi. 18 Ocak güncel akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi. BENZİNE ZAM GELDİ 18 Ocak Cumartesiden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 91 kuruş zam yapıldı. AKARYAKITTA İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ Akaryakıt fiyatlarında yılbaşında yüzde 6'lık ÖTV zammı pompaya yansımıştı. O günden bu yana akaryakıt fiyatları sıklıkla değişti. Aynı hafta benzine 1.27 TL ve motorine 1 TL zam geldi. LPG'de de 8 Ocak'ta 49 kuruş indirime gidildi. 16 Ocak'ta motorine 1 lira 47 kuruş zam yansıdı. GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İşte güncel akaryakıt tabelası. İSTANBUL​ ANADOLU Benzin litre fiyatı: 45.17 TL

Motorin litre fiyatı: 47.12 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL İSTANBUL AVRUPA Benzin litre fiyatı: 45.32 TL

Motorin litre fiyatı: 47.24 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL ANKARA Benzin litre fiyatı: 45.82 TL

Motorin litre fiyatı: 47.90 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL İZMİR Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

Motorin litre fiyatı: 48.30 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL İlgili Haberler Araç sahipleri dikkat! Motorinin ardından benzin fiyatlarına da zam: Akaryakıt fiyatı değişiyor