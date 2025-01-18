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Akaryakıt fiyatları yeniden değişti: Benzine zam geldi! İşte güncel motorin, benzin ve LPG tabelası

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ocak 2025 09:27 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 09:29

Benzin fiyatı zamlandı. 18 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi. Benzinin litre fiyatına 91 kuruş zam yapıldı. Güncel akaryakıt fiyatları gelen son zamla birlikte değişti.

Benzin​ kullanan araç sahipleri yeni indirim veya zam​ haberlerini sorguluyor. Benzin grubunda, pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde 91 kuruş fiyat artışı yaşandı. Mazot ve LPG fiyatı ise değişmedi. 18 Ocak güncel akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi.

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti: Benzine zam geldi! İşte güncel motorin, benzin ve LPG tabelası - 1. Resim

BENZİNE ZAM GELDİ

18 Ocak Cumartesiden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 91 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti: Benzine zam geldi! İşte güncel motorin, benzin ve LPG tabelası - 2. Resim

AKARYAKITTA İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ

Akaryakıt fiyatlarında yılbaşında yüzde 6'lık ÖTV zammı pompaya yansımıştı. O günden bu yana akaryakıt fiyatları sıklıkla değişti. 

Aynı hafta benzine 1.27 TL ve motorine 1 TL zam geldi. LPG'de de 8 Ocak'ta 49 kuruş indirime gidildi. 16 Ocak'ta motorine 1 lira 47 kuruş zam yansıdı.

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti: Benzine zam geldi! İşte güncel motorin, benzin ve LPG tabelası - 3. Resim

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İşte güncel akaryakıt tabelası.

İSTANBUL​ ANADOLU 

  • Benzin litre fiyatı: 45.17 TL
  • Motorin litre fiyatı: 47.12 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.89 TL 

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti: Benzine zam geldi! İşte güncel motorin, benzin ve LPG tabelası - 4. Resim

İSTANBUL AVRUPA 

  • Benzin litre fiyatı: 45.32 TL
  • Motorin litre fiyatı: 47.24 TL
  • LPG litre fiyatı: 26.49 TL

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti: Benzine zam geldi! İşte güncel motorin, benzin ve LPG tabelası - 5. Resim

ANKARA 

  • Benzin litre fiyatı: 45.82 TL
  • Motorin litre fiyatı: 47.90 TL
  • LPG litre fiyatı: 26.39 TL

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti: Benzine zam geldi! İşte güncel motorin, benzin ve LPG tabelası - 6. Resim

İZMİR

  • Benzin litre fiyatı: 46.19 TL
  • Motorin litre fiyatı: 48.30 TL
  • LPG litre fiyatı: 26.24 TL

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti: Benzine zam geldi! İşte güncel motorin, benzin ve LPG tabelası - 7. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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